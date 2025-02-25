Όλγα Μαρκογιαννάκη: Η δημοκρατία χρειάζεται λογοδοσία και διαφάνεια

Σήμερα το πρωί, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη κατηγόρησε τα κυβερνητικά στελέχη ότι είναι εκείνα που «βάζουν τοξικά διλήμματα στο τραπέζι, όταν έχουμε κορυφαίο υπουργό να ζητά από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να απαντούν με οργή», τονίζοντας ότι «η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με οργισμένα συνθήματα. Η δημοκρατία χρειάζεται λογοδοσία και διαφάνεια. Και η σταθερότητα χωρίς λογοδοσία μπορεί να οδηγήσει σε νέες τραγωδίες. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση».

Χαρακτήρισε, παράλληλα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», την κυβέρνηση αφερέγγυα απέναντι στον πολίτη που «μένει απροστάτευτος και ως προς την ασφάλειά του και ως προς την απόδοση της δικαιοσύνης. Αποδεικνύεται και από τα νούμερα των δημοσκοπήσεων που εδώ και δύο χρόνια χειροτερεύουν όσον αφορά στην αντίληψη της κοινής γνώμης για την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και για την υπόθεση της συγκάλυψης. Αυτό συμβαίνει γιατί εδώ και δύο χρόνια είμαστε στο σκοτάδι και δεν έχει χυθεί φως σε πολλές πτυχές αυτής της τραγωδίας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα ώστε να συγκαλυφθεί».

Υπογράμμισε, δε, ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «έχουμε κινηθεί απόλυτα θεσμικά από την πρώτη στιγμή» επαναλαμβάνοντας ότι «η μεθόδευση της συγκάλυψης χτίζεται από την ίδια την Κυβέρνηση, που δεν άφησε να έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες όπως ο κ. Τριαντόπουλος στην εξεταστική επιτροπή, ο οποίος θα έρθει τώρα με την προανακριτική την οποία τώρα πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Είναι η ίδια κυβέρνηση που δεν είχε στελεχώσει την επιτροπή διερεύνησης για να μπορέσει να προστατευθεί ο χώρος και είχαμε το μπάζωμα».

Ως προς την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, η κα Μαρκογιαννάκη τόνισε εκ νέου ότι «θα την καταθέσουμε τις επόμενες μέρες όταν θα έχουν έρθει τα πορίσματα και εφόσον από αυτά προκύψουν νέα στοιχεία. Δεν μπορούμε, εξάλλου, να επισκιάσουμε την ακηδεμόνευτη πρωτοβουλία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών την Παρασκευή».

Πηγή: skai.gr

