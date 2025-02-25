Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Βρετανό ομόλογό του

Μία σειρά από συναντήσεις στον τομέα της άμυνας για τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια με βασική του επιδίωξη τη σαφή κατανόηση της θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Νέες συνεργασίες και σύσφιξη των σχέσεων.



Είναι σίγουρα μια τεταμένη περίοδος για το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να μην φανεί και στην επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο Λονδίνο.



«Βασική επιδίωξη να υπάρξει ένας σαφής τρόπος που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαβάζει την νέα κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αυτή παρουσιάζει», ήταν η βασική του δήλωση λίγο πριν την επίσημη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλεϊ, σήμερα το μεσημέρι.



Η δήλωση αυτή δείχνει την ανάγκη ξεκάθαρων βημάτων και επιθυμιών από τις χώρες που η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Το πρόγραμμα σε αυτή την επίσκεψη ήταν αρκετά βαρύ, καθώς εκτός από την 45λεπτη συζήτηση που είχε με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλεϊ, συναντήθηκε επίσης χθες Δευτέρα, με τους υφυπουργούς Άμυνας Μαρία Ίγκλ και Λουκ Πόλλαρντ, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας του βρετανικού κοινοβουλίου, Τανμάντζιτ Σίνγκ Ντέσι αλλά και μέλη της Επιτροπής Άμυνας της Βρετανίας.

Θα βρίσκονται τα Eurofighters και άλλα εξοπλιστικά στην ατζέντα;

Σε ερώτηση της Deutsche Welle για τα Eurofighters, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε επισήμως ότι δεν θα βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων αλλά με βάση τις επίκαιρες εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων θεωρείται πιθανό ότι θα συζητηθούν.



Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά εντόνως την Ελλάδα καθώς η Τουρκία επιθυμεί την αγορά των μαχητικών από τις χώρες κοινοπραξίας, οι οποίες είναι Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Σύμφωνα μάλιστα, με ρεπορτάζ του Reuters τον Οκτώβριο, ηΓερμανία είχε δηλώσει ότι η Βρετανία είναι εκείνη που έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία.



Οι προκλήσεις που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αφορούν την Ουκρανία μέχρι την ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Λωρίδα της Γάζας αλλά και την Συρία.



Και μπορεί να επαναλαμβάνεται ότι μια από τις βασικές επιθυμίες της ελληνικής πλευράς είναι η σαφής ανάγνωση της θέσης της Βρετανίας όμως στο πλαίσιο των συζητήσεων βρέθηκε το «πρόγραμμα αναβάθμισης ενός τύπου ραντάρ, αλλά και το θέμα της υπάρχουσας συνεργασίας με διάφορες βρετανικές επιχειρήσεις σε θέματα αμυντικής καινοτομίας». Ενώ επιπρόσθετα ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι «γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας μιας «ομπρέλας» για να συνεργαστεί το δικό της αμυντικό σύστημα με το δικό μας».



Η επίσκεψη τέλος αντιμετωπίστηκε ως μία ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων ενώ ο κύριος Δένδιας σχολίασε ως «δύσκολο» το περιβάλλον για το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον.

