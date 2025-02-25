Οι ηγεσίες της Δικαιοσύνης έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν στην υπόθεση των Τεμπών υποστήριξε μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μίλησε για τεράστια προσπάθεια διερεύνησης του δυστυχήματος μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, με μια δικογραφία που ξεπερνά τις 50.000 σελίδες και διερωτήθηκε για ποια συγκάλυψη μιλάμε όταν υπάρχουν 40 κατηγορούμενοι.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις που δέχεται η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη τόνισε ότι το 2023 συγκέντρωσε τα 4/5 της Βουλής κάτι που σημαίνει ότι ψηφίστηκε από μια σειρά από εκπροσώπους άλλων κομμάτων και ήρθε πρώτη. Ανέφερε ότι η βασική παρέμβαση της κυρίας Αδειλίνη ήταν όταν πριν από ένα χρόνο έστειλε οδηγία στον ανακριτή ως εποπτεύουσα, την ανάκριση που έλεγε ότι οφείλει να εξετάσει όποιο αίτημα έρχεται.

Ο κ. Φλωρίδης, έκανε επίσης γνωστό ότι τον ερχόμενο Ιούνιο θα εφαρμοστεί διάταξη που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2024 και προβλέπει ότι η ολομέλεια των Ανώτατων δικαστηρίων θα συνέρχονται και με μυστική ψηφοφορία θα προτείνουν προς την κυβέρνηση τα δικά τους πρόσωπα και από αυτά θα καλείται το υπουργικό συμβούλιο να ψηφίσει για τις ηγεσίες. Όπως είπε πρόκειται για σύγχρονο νομοθέτημα που έχει πάρει τα εύσημα και της Ευρώπης.

Σχολιάζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης για απαλλαγή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο κ. Φλωρίδης σχολίασε ότι «μένουν πονηρά στο να φύγει ο Μητσοτάκης αλλά δεν σηκώνει κάποιος το χέρι να πει ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός».

Τόνισε ότι δεν έχουμε αδιέξοδο κυβερνησιμότητας αλλά αδιέξοδο των κομμάτων και τυφλή αντίδραση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι όταν ένας δικαστικός η εισαγγελικός λειτουργός συναντήσει όνομα πολιτικού τότε διαβιβάζει την δικογραφία αμελλητί στη Βουλη.

Τέλος, επισήμανε ότι σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις της χώρας αναλαμβάνει εφέτης ανακριτής.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης

Πηγή: skai.gr

