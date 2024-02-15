«Το να αγνοεί το δίκαιο την πραγματικότητα, δεν είναι απλώς μια υπεκφυγή, είναι η μεγαλύτερη θεσμική υποκρισία που μπορεί να υπάρξει και κρατά κοινωνικές ομάδες στην αφάνεια», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο. «Σήμερα αφανείς συμπολίτες μας, πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί τη διάκριση, και την έχουν νιώσει, επί δεκαετίας καθίστανται ορατοί στο δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και δήλωσε υπερήφανος γιατί σήμερα, επιστρέφοντας στο σπίτι του, μπορεί να αντικρίσει τα παιδιά του και να τους πει ότι μπορούν να βρίσκονται, να συνομιλούν, να συζητηθούν με παιδιά, με φίλους τους, με συγγενείς τους, με συμμαθητές τους, οι οποίοι όλοι αυτό το διάστημα ήταν στη σκιά του δικαίου και από φόβο, απέφευγαν να εκφραστούν.

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις για τη συνταγματικότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ισότητα στο γάμο, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως η επικρατούσα γνώμη θέλει την επέκταση του γάμου να είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά το Σύνταγμα αλλά είναι πρωτοβουλία του κοινού νομοθέτη. «Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολιτική επιλογή, η οποία έρχεται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και ψηφίζεται και γι΄αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι έρχεται από την παρούσα κυβέρνηση».

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι πραγματικές έννοιες εξελίσσονται, είπε στο σημείο αυτό ο υπουργός Εξωτερικών, και σημείωσε ότι ο γάμος είναι μια τεχνική έννοια, ενώ η οικογένεια είναι μια πραγματική έννοια.

Για όσους επικαλούνται το συμφέρον των παιδιών προκειμένου να αιτιολογήσουν την άρνησή τους να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «πρόκειται για μια συζήτηση καθαρά υποκριτική», γιατί όταν αναγνωρίζεται ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών και η τεκνοθεσία στο εξωτερικό, όταν υπάρχουν αυτές οι οικογένειες, τότε στην πραγματικότητα, αν το δίκαιο της Ελλάδας δεν αναγνωρίσει αυτή την κατάσταση, δημιουργεί μεγαλύτερα προσκόμματα σε εκείνους που επιθυμούν να παντρευτούν ή να έχουν παιδιά και να έρθουν στην Ελλάδα.

«Το δίκαιο είναι εκείνο που δίνει σάρκα και οστά στην άρση του μπούλινγκ και στην άρση των πραγματικών ανισοτήτων, διότι μόνο όταν ενταχθεί στους θεσμούς η ισότητα, γίνεται πράξη. Και αυτό πράττουμε», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα παιδιά που σήμερα υπάρχουν, πρέπει να ενταχθούν σε ένα νομικό πλαίσιο, να καταστούν ορατά από το δίκαιο, πρόσθεσε.

Απέναντι στο επιχείρημα ότι δεν υπήρχε λόγος νομοθέτησης, είτε γιατί η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται, είτε γιατί η κοινωνία, στην πλειονότητά της αντιτίθεται σε αυτή τη νομοθετική ρύθμθση, ο ίδιος απάντησε: «Με κάθε σεβασμό, θα το πω ρητά: Ο νομοθέτης δεν είναι εδώ για να πράττει τα ευχάριστα, ούτε είναι εδώ για να πράττει εκείνα τα οποία επιβάλλει η πλειοψηφία. Είναι εδώ για να κάνει το σωστό. Δεν νομοθετούμε για τους πολλούς, αλλά νομοθετούμε για το δίκαιο και το ορθό. Γι΄αυτό και ένα τέτοιο θέμα ισότητας, δεν θα μπορούσε ποτέ να τεθεί, ούτε καν σε δημοψήφισμα. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να υπάρξει ένα δημοψήφισμα, για την απαγόρευση των αμβλώσεων; Μπορούμε να συζητάμε για θεμελιώδη ζητήματα που άπτονται της ισότητας, εάν υπόκεινται στη μέγγενη της ισότητας;», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Το κράτος δικαίου είναι η προστασία των ολίγων, απέναντι στην κρίση των πολλών και οι ολίγοι είναι εκείνοι που είναι ευάλωτοι. Γι΄αυτούς υπάρχει πρωτίστως το δίκαιο και γι΄αυτούς υπάρχει η Βουλή που νομοθετεί».

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό Κοινοβούλιο και την ελληνική πολιτεία, είναι μια από τις μέρες εκείνες που αισθάνεσαι το ιστορικό βάρος της ευθύνης να αποκαταστήσεις αδικίες και να φέρεις μια ουσιαστική ισότητα στην πατρίδα σου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών. Σημειώνεται δε, ότι ο ίδιος με την έναρξη της παρέμβασής του, απέδωσε τα εύσημα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διότι «ήταν η μόνη εκ των πολιτικών αρχηγών, που μίλησε μόνο για το αντικείμενο του νομοσχεδίου», «διότι ακούσαμε σήμερα πολλά, για υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, για το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά πραγματικά, για την ουσία του νομοσχεδίου, δεν ακούσαμε πολλά», «και αυτό είναι προσβολή για όσους βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και περιμένουν ιστορικές απαντήσεις ευθείες ειλικρινείς, γιατί καθυστέρησε τόσα χρόνια να έρθει το νομοσχέδιο αυτό».

«Σήμερα στη Βουλή υπήρξαν κήνσορες και τιμητές αλλά δεν υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι θα έκαναν την αυτοκριτική τους. Διότι είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πρωτοβουλία αυτή, ήρθε από αυτήν την κυβέρνηση και θα ψηφιστεί από αυτήν την παράταξη. Ναι, με τις ψήφους και άλλων πολιτικών κομμάτων και είναι προς τιμήν τους, αλλά την πρωτοβουλία και το ιστορικό βάρος της ευθύνης το ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

