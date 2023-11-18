«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένα προσωπικό μου όραμα μεταφράζεται σε πράξη. Εδώ και πολλά χρόνια με απασχολούσε έντονα το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Θυμάμαι κάθε φορά που πήγαινα σε παρελάσεις έβλεπα, οπτικοποιούσα το πρόβλημα, έβλεπα πολλά παιδιά τα οποία ήταν παχύσαρκα. Και βέβαια μια στατιστική που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας έχει να κάνει με την πραγματικότητα ότι ένα παχύσαρκο παιδί είναι πολύ πιθανό να γίνει ένας παχύσαρκος ενήλικας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του προγράμματος «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας».

«Αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία ως ένα πρόβλημα υγείας, όχι ως κάτι που έχει να κάνει με την εμφάνιση. Αγαπάμε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, δεν κάνουμε καμία διάκριση, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η παχυσαρκία είναι ένα μεγάλο βάρος. Δυσκολεύει τη ζωή των παιδιών και αν δεν αντιμετωπισθεί στα παιδικά χρόνια ενδεχομένως να την κάνει ακόμη δυσκολότερη όταν μεγαλώσουν» πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε «μπορέσαμε με την στήριξη του υπουργείου και με την μεγάλη προσωπική προσπάθεια της Ειρήνης Αγαπηδάκη να φτιάξουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας σε συνεργασία με την Unicef». «Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχει τρέξει η Unicef μαζί με κράτος μέλος της οργάνωσης, ένα πρόγραμμα το οποίο εκτείνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας εξαρχής ότι η παχυσαρκία ενός παιδιού δεν είναι επιλογή είναι αποτέλεσμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Συχνά τα τρόφιμα εκείνα που είναι λιγότερο υγιεινά είναι τα πιο εύκολα, συχνά είναι και τα πιο φθηνά. Άρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της παιδικής παχυσαρκίας και των εισοδημάτων του νοικοκυριού μέσα στο οποίο μεγαλώνουν» σημείωσε.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αυτό που ξεπερνάει τα 30 εκατ. ευρώ υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και είναι μέρος του σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

