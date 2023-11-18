Νέα δημοσκόπηση εμφανίζει και πάλι τρίτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά της εταιρείας GPO, που διενεργήθηκε για τα “Παραπολιτικά” το διάστημα 13 – 15 Νοεμβρίου 2023 σε πανελλαδικό δείγμα 1.200 ατόμων.

Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 36% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 11%. Στα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8,9%, η Ελληνική Λύση 5,4%, η Νίκη 2,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 1,2%, οι Σπαρτιάτες 3,6%, ενώ στο 10,3% είναι οι αναποφάσιστοι.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 47,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 13,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης 11,6%. Το 22,6% πιστεύει ότι κανένας από τους τρεις δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το 71,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητική/ μάλλον αρνητική για την πορεία του κόμματος, ενώ το 22,3% βλέπει θετικά/μάλλον θετικά αυτή την επιλογή.

Επίσης, το 63,7% εκτιμά ότι οι αποχωρήσεις στελεχών είναι μία αρνητική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το 74,7% πιστεύει ότι αυτές οι αποχωρήσεις θα αποδυναμώσουν το κόμμα και σε άλλο ερώτημα, το 68,8% “βλέπει” διάλυση μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

