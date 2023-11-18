Λογαριασμός
Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία – Ξανά τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση δείχνει τρίτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση εμφανίζει και πάλι τρίτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά της εταιρείας GPO, που διενεργήθηκε για τα “Παραπολιτικά” το διάστημα 13 – 15 Νοεμβρίου 2023 σε πανελλαδικό δείγμα 1.200 ατόμων. 

Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 36% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 11%. Στα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8,9%, η Ελληνική Λύση 5,4%, η Νίκη 2,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 1,2%, οι Σπαρτιάτες 3,6%, ενώ στο 10,3% είναι οι αναποφάσιστοι.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 47,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 13,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης 11,6%. Το 22,6% πιστεύει ότι κανένας από τους τρεις δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το 71,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητική/ μάλλον αρνητική για την πορεία του κόμματος, ενώ το 22,3% βλέπει θετικά/μάλλον θετικά αυτή την επιλογή.

Επίσης,  το 63,7% εκτιμά ότι οι αποχωρήσεις στελεχών είναι μία αρνητική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το 74,7% πιστεύει ότι αυτές οι αποχωρήσεις θα αποδυναμώσουν το κόμμα και σε άλλο ερώτημα, το 68,8% “βλέπει” διάλυση μετά τις τελευταίες εξελίξεις.   

Πηγή: skai.gr

