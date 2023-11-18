«Η επέτειος των 105 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ, βρίσκει αντιμέτωπο το Κόμμα με σύνθετα καθήκοντα που πηγάζουν από τις σημερινές απαιτήσεις της ταξικής πάλης» τονίζει ανακοίνωση του κόμματος και επισημαίνει, μεταξύ άλλων:

«Πληθαίνουν τα σημάδια που επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του Κόμματος ότι επέρχεται μια νέα διεθνής, συγχρονισμένη στα σημαντικότερα καπιταλιστικά κέντρα, οικονομική κρίση, το ξέσπασμα της οποίας μπορεί να επιταχυνθεί από την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και την αύξηση της διασποράς των πολεμικών συγκρούσεων.

Παράλληλα, οξύνεται η αντίθεση ανάμεσα στα δύο βασικά ιμπεριαλιστικά μπλοκ, το λεγόμενο ευρωαμερικανικό από τη μια, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τα κράτη - μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις συμφερόντων και το λεγόμενο ευρασιατικό από την άλλη, με επικεφαλής την Κίνα και τη Ρωσία, που χαρακτηρίζεται από αντίστοιχες επιμέρους αντιθέσεις συμφερόντων. Γύρω από αυτή τη διαμάχη για την κατάκτηση της κορυφής της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας, διαρθρώνονται οι άλλες αντιθέσεις μεταξύ καπιταλιστικών κρατών και περιφερειακών συμμαχιών, αυξάνονται σε πρωτόγνωρο βαθμό οι εξοπλισμοί των αντιμαχόμενων μερών, διασπείρονται σε όλο τον πλανήτη οι εστίες των πολεμικών αναμετρήσεων και μαζί τους κλιμακώνονται τα δεινά των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων».

«Οι λαοί βιώνουν ήδη τις συνέπειες των ανταγωνισμών για το μοίρασμα των καπιταλιστικών αγορών και των σφαιρών επιρροής, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών» επισημαίνει το ΚΚΕ.

Προσθέτει ότι «η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας πληρώνουμε ήδη το αντίτιμο για την εμπλοκή του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην επέμβαση του Ισραήλ, για την επέκταση των αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών βάσεων από τη μια έως την άλλη άκρη της χώρας και τη γιγάντωση των πολεμικών εξοπλισμών, ενώ παράλληλα λόγω των προηγούμενων η Ελλάδα καθίσταται στόχος αντιποίνων».

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ ταυτόχρονα δυναμώνει μέσα στο λαό ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ο στόχος του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ να καταστεί το Κόμμα, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής-λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό γίνεται επιτακτικός, αποτελεί προϋπόθεση για να δοθεί διέξοδος προς όφελος της εργατικής-λαϊκής πλειοψηφίας» υπογραμμίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η 105η επέτειος από την ίδρυση του ΚΚΕ συμπίπτει με τα 50 χρόνια από τον φοιτητικό και εργατικό-λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, που επιβεβαιώνει διαχρονικά τη θέση του ΚΚΕ για τη δύναμη του εργατικού-λαϊκού παράγοντα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.

Σε αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουν να συμβάλλουν και οι επεξεργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που εκδίδονται αυτό το διάστημα. Η έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο «Πολυτεχνείο Νοέμβρης 1973. Έμπνευση, γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος» μπορεί να διαδοθεί πλατιά στις νέες και στους νέους, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει ο Γ2 τόμος του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ, που αναφέρεται στην ιστορία και τη δράση του Κόμματος, την περίοδο της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974.

Καταλήγοντας, το κόμμα σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του, ότι «η άντληση ιστορικών διδαγμάτων και συμπερασμάτων από την υπερεκατοντάχρονη πορεία του ΚΚΕ, από την ιστορία των αλύγιστων της ταξικής πάλης, αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για την ενίσχυση των αγώνων των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων που πλήττονται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και την ιμπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, για το δυνάμωμα της πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας και την κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των δυνάμεων του Κόμματος και της ΚΝΕ. Τιμάμε την συμπλήρωση των 105 χρόνων από την ίδρυση του Κόμματος, τους αγώνες, τον ηρωισμό και τις θυσίες των κομμουνιστριών και κομμουνιστών σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, εντείνοντας τις προσπάθειες ώστε εκατοντάδες πρωτοπόροι, εργάτες και εργάτριες, βιοπαλαιστές της υπαίθρου, νέοι επιστήμονες και φοιτητές να πυκνώσουν τις γραμμές μας».

