Τα «αόρατα» κόμματα και το «παζλ» της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συζήτηση συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από τις πιθανές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού σε μια περίοδο που το πολιτικό σύστημα ψάχνει ένα νέο κόμμα που θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας με το επιτελείο του έχει επιλέξει μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική προβάλλοντας συνεχώς το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει σε 12 ημέρες. Τα μηνύματα που στέλνει είναι πολλά και οι προσδοκίες για αποκαλύψεις που θα κάνει μέσα στις 762 σελίδες της αυτοβιογραφίας του μεγάλες.

Από τα τρία «αόρατα κόμματα» ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας περιγράψει μια ιδεολογική πλατφόρμα σε συνδυασμό με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα έχει ήδη περάσει στη συνείδηση του κόσμου πως βρίσκεται πιο κοντά στο να κάνει το επόμενο βήμα. Με αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να εκτιμηθεί πως οι απαντήσεις στις μετρήσεις των εταιριών δημοσκοπήσεων που τον αφορούν είναι πιο συνειδητοποιημένες. Στελέχη που τον υποστηρίζουν δίνουν ακόμα πιο πολλές πιθανότητες επιτυχίας στο εγχείρημά του αν παράλληλα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς. Μόνο αν η Νέα Δημοκρατία βρεθεί στις πρώτες κάλπες κάτω από το 25% και δεν πάρει το εκλογικό μπόνους ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να εμφανιστεί και πάλι ως ο μόνος πρωθυπουργήσιμος ηγέτης της κεντροαριστεράς. Τον ίδιο στόχο έχουν και στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η πρωτιά για την οποία μιλούν κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ μοιάζει ακόμα να είναι μακρινή υπόθεση.

Η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 συζητήθηκε πάρα πολύ. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκλεισε κανένα σενάριο και έκοψε κάθε ελπίδα «γέφυρας» με τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως αυτό να ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του. Δεν επιτέθηκε στην παράταξη, παρά μόνο στον πρωθυπουργό και σε κάποια πρόσωπα του περιβάλλοντός του όπως τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Άκη Σκέρτσο. Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του με συνεντεύξεις που έχουν δώσει από τη Δευτέρα δείχνουν πως τον προτρέπουν να προχωρήσει και τα αφήνουν όλα ανοιχτά. Τόσο στο Μαξίμου όσο και στην Πειραιώς δεν άλλαξαν τακτική και από την Κυριακή συνεχίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να μην ανοίξουν διάλογο γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ζημία. Εμπλοκή του Αντώνη Σαμαρά στο παιχνίδι θα αλλάξει τη χωροταξία στη «δεξιά πολυκατοικία». Αν αυτή η εξέλιξη απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία να χάσει το εκλογικό μπόνους τότε το «δαχτυλίδι» της δεύτερης θέσης θα λάβει χαρακτηριστικά «θρίλερ», καθώς ο νικητής θα μπορεί να υποστηρίζει πως είναι ο νέος διεκδικητής της εξουσίας.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού έχει ξεκινήσει μια κόντρα με τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο ο οποίος μιλά δημοσίως για σχεδιασμούς που υπήρχαν μαζί της για τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, με την κ.Καρυστιανού να διαψεύδει. Αν και έχει το μεγάλο αβαντάζ πως δεν είναι ένα φθαρμένο πρόσωπο οι συγκεκριμένες συζητήσεις δεν ενισχύουν το προφίλ της. Είναι γεγονός πως αν προχωρούσε ένα τέτοιο πλάνο από την ίδια αρκετά σχέδια θα άλλαζαν και πολλές ανατροπές θα καταγράφονταν. Η δημιουργία κόμματος ή ακόμα και η ενεργή συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού σε κάποιον σχηματισμό θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις φιλοδοξίες του Αλέξη Τσίπρα για μια δυναμική επανάκαμψη, ενώ θα στριμώξει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο που επίσης εκφράζουν ένα δυσαρεστημένο – αντισυστημικό κοινό. Όλα δείχνουν πως όλοι οι «παίχτες» περιμένουν τη νέα χρονιά προκειμένου να «ζυγίσουν» τα δεδομένα και να αποφασίσουν αν και πως θα προχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.