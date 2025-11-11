Προβάδισμα 14,2 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Political, την ώρα που μόλις το 14% των πολιτών θεωρεί ότι ασκείται σοβαρή και ουσιαστική αντιπολίτευση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6–10 Νοεμβρίου, και δείχνει πως το κυβερνών κόμμα διατηρεί σταθερές τις δυνάμεις και τη διαφορά του, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με ευρεία υπεροχή καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ «άλλο κόμμα» δηλώνει το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 24%, το ΠΑΣΟΚ το 12%, η Ελληνική Λύση 6,7%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, ενώ 19,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

«Καμπανάκι» για τη ΝΔ από την περιφέρεια

Η έρευνα καταγράφει υποχώρηση των ποσοστών της ΝΔ σε 4 από τις 13 περιφέρειες, κυρίως σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Ο εκλογικός χάρτης εμφανίζεται «πρασινισμένος» σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε αυξημένη δυσαρέσκεια για κυβερνητικούς χειρισμούς (όπως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ενώ ο «Κανένας» προηγείται με 32%.

Ακολουθούν: Νίκος Ανδρουλάκης 8,9%, Κυριάκος Βελόπουλος 6,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,3%, Δημήτρης Κουτσούμπας 5%, Στέφανος Κασσελάκης 4,5%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,2%, Σωκράτης Φάμελλος 2,9%, Αλέξης Χαρίτσης 1,3%, Δημήτρης Νατσιός 1,1%, ενώ 0,7% δηλώνουν «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Το 56% των πολιτών εκτιμά πως η αντιπολίτευση γίνεται μόνο για εντυπώσεις, το 28% πως δεν καταθέτει εναλλακτικές προτάσεις, ενώ μόλις 14% πιστεύει ότι υπάρχει ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα.

Θετικό το 30% για Τσίπρα - Το 62% προτιμά ιδιωτικές εταιρείες courier από ΕΛΤΑ

Δύο στους δέκα πολίτες δηλώνουν πως θα αγόραζαν το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχεδόν το 30% βλέπει θετικά την προσπάθειά του για «επανεκκίνηση» στην πολιτική του εικόνα.

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, το 62% δηλώνει ότι προτιμά ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολές δεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά «δεν ξέρω / δεν απαντώ».

Πηγή: skai.gr

