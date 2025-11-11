Την ανάγκη για πλήρη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, στο πλαίσιο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός τοποθετήθηκε στη διάρκεια συζήτησης με τον διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), καθηγητή Κώστα Υφαντή, στο πλαίσιο του «Athens Security Forum 2025», που πραγματοποιείται στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει «υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους», γεγονός που επιβάλλει την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας. Τόνισε ότι, αν και η χώρα μας χαρακτηρίζεται ως μεσαία δύναμη με ανάλογο ΑΕΠ, εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν θεωρείται μικρή στρατιωτική δύναμη. Όπως ανέφερε, αυτό δεν οφείλεται στο μέγεθος της Ελλάδας, αλλά στο ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδυναμώσει το ενδιαφέρον τους για την αμυντική διάσταση.

Ενδεικτικά, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί, επισημαίνοντας πως αυτό οφείλεται στην ανάγκη αντιμετώπισης πραγματικών απειλών.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες συγκρούσεις, έκανε μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τονίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν άμεσα για να ανταποκριθούν σε ανάλογες προκλήσεις.

Ο υπουργός ανέλυσε τα προβλήματα που προκάλεσε η δεκαετής οικονομική κρίση 2010-2020, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις στην άμυνα εκείνη την περίοδο. Υπογράμμισε πως η χώρα έχει χάσει πόρους ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι θα πρέπει να καλυφθούν με ταχύτερο βηματισμό και επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, επισήμανε τη μετατόπιση του βάρους των πολεμικών συγκρούσεων από τις μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες του παρελθόντος σε μικρές, ευέλικτες μονάδες που κάνουν χρήση τεχνολογιών όπως τα drones.

Ο κ. Δένδιας αναγνώρισε τους σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς, αλλά τόνισε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εξαιρετικό και στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις, παρά τις όποιες αντιδράσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη σεβασμού των δημοσιονομικών ορίων.

Γεωπολιτικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκή άμυνα

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί ευρύ ορίζοντα στις γεωπολιτικές της προτεραιότητες, από το Γιβραλτάρ έως τον Ινδικό Ωκεανό. Επισήμανε ότι τα εθνικά συμφέροντα ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά όρια της χώρας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη σημασία της διώρυγας του Σουέζ για τα ελληνικά λιμάνια.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ευρώπης μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, χαρακτήρισε ως «πλάνη» την αντίληψη ότι η νέα εποχή θα χαρακτηρίζεται από κυριαρχία του διεθνούς δικαίου και ανοχή στη διαφορετικότητα.

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Δένδιας άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι αγνοεί την υποσαχάρια Αφρική και έχει επιτρέψει να εξελιχθεί σε «παράδεισο τζιχαντιστών». Αυτή η κατάσταση, όπως ανέφερε, επηρεάζει την Ελλάδα, η οποία δέχεται μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γαύδο.

Όσον αφορά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει σημαντικά από μια αυτόνομη αμυντική ικανότητα, παρά το μέγεθος της οικονομίας της. Εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 χρόνια για να αποκτήσει σοβαρές αμυντικές δυνατότητες.

Ανέφερε ως προαπαιτούμενα τη δημιουργία ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας, την αλλαγή κουλτούρας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και την επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μόνο έναν στρατηγό, πρόεδρο Επιτροπής, χωρίς στρατιωτικό επιτελείο ή αρχηγό, γεγονός που αποδυναμώνει τις αμυντικές της δυνατότητες.

Σχέσεις με ΗΠΑ και ευρω-ατλαντικός δεσμός

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του ευρω-ατλαντικού δεσμού, απορρίπτοντας τον ευρω-απομονωτισμό. Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στη σχέση με τις ΗΠΑ, τονίζοντας τον παγκόσμιο ρόλο τους και την ανάγκη διατήρησης στενών δεσμών με την Ουάσιγκτον.

