Τη στρατηγική της κυβέρνησης στην οικονομία σκιαγράφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 8ο Athens Investment Forum.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, οι βασικοί άξονες της πολιτικής εστιάζουν σε επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ». Τόνισε, μάλιστα, ότι για τη συνέχιση αυτής της δυναμικής, είναι απαραίτητοι ιδιωτικοί καταλύτες που θα αξιοποιήσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και της σύνδεσης των επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως σημείωσε, «ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων». Καταλήγοντας, ανέφερε ότι πλέον το ζητούμενο είναι «όχι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

