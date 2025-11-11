Λεπτομέρειες για τον «σχεδιασμό» που – όπως είπε – είχε γίνει σχετικά με ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος στις 24 Ιουλίου, έδωσε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον Alpha 989.

«Στις 24 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της Δημοκρατίας, είχαμε προγραμματίσει εμφάνιση στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, μαζί με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους, άρα υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί», ανέφερε, σημειώνοντας πως «όλα βασίστηκαν σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

«Ενδοοικογενειακή η διαφορά με την κ. Καρυστιανού»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία για το τι θα ειπωθεί και σε ποια σειρά». Όπως είπε, όταν η ανακοίνωση τελικά δεν έγινε, «τη διάψευση την έμαθα από συνεργάτη του Star» ενώ στη συνέχεια «συναντηθήκαμε ξανά, 4 φορές, σε online συζητήσεις».

Ο κ. Καραχάλιος έκανε λόγο για «ενδοοικογενειακή διαφορά» σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να εκθέσει την κ. Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στους «συμβολισμούς» του σχεδιασμού, εξήγησε:

«Πρώτον, ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας.Δεύτερον, τα Χανιά — η πατρίδα του πρωθυπουργού. Τρίτον, η επιλογή του λιμανιού των Χανίων είχε και πολιτική σημειολογία: συμβόλιζε ότι ο Μητσοτάκης “θα έπεφτε στο λιμάνι”, αφού ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί».

Όπως πρόσθεσε, «το οργανωτικό μέρος έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, ενώ το πολιτικό στήθηκε τις τελευταίες 15 ημέρες, από τις 11 Ιουλίου και μετά».

Τέλος, υπενθύμισε ότι το θέμα του «ΚΥΜΑτος» – όπως ονόμασε την πρωτοβουλία – το είχε ήδη παρουσιάσει σε «3 τουλάχιστον συνεντεύξεις» σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια.

«Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν διαβάζει όσο πρέπει, υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν απολύτως σαφής σε όσα λέω», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

