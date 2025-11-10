Τα επόμενα βήματα του Τσίπρα - Σε δυο εβδομάδες η κυκλοφορία του βιβλίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα βραχυπρόθεσμα βήματα του Αλέξη Τσίπρα είναι σχεδόν προσδιορισμένα χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, οπότε και θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του, θα συνεχιστούν οι προδημοσιεύσεις μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου του. Από την Αμαλίας δεν επέλεξαν τον παραδοσιακό τρόπο. Να μοιράσουν, δηλαδή αποσπάσματα από τις 762 σελίδες σε κυριακάτικες εφημερίδες ή ενδεχομένως κάποια σάιτ. Μέσα στην εβδομάδα – εκτός απροόπτου – ένα ακόμα κομμάτι της «Ιθάκης» θα βγει στο φως με το περισσότερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη διαπραγμάτευση του 2015, αλλά και στην περίοδο 2019-2023 που αποδείχτηκε μοιραία για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αφού μεσολαβήσουν 10 ημέρες από την κυκλοφορία η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς. Από την πρώτη στιγμή το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού αναζητούσε ένα μεγάλο χώρο, καθώς είχαν προβλέψει πως η προσέλευση θα είναι μεγάλη. Ήδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το ενδιαφέρον, πλέον επικεντρώνεται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα βρεθούν στην παρουσίαση, αλλά και πολιτικούς από άλλους χώρους. Σίγουρα βάρος θα δοθεί από το επιτελείο στο πάνελ που θα παρουσιάσει το βιβλίο, ενώ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα υπάρξουν κάποιες ειδικές προσκλήσεις σε πρόσωπα «έκπληξη».

Αναμφισβήτητα το «σήμα» για τη νέα πορεία του Αλέξη Τσίπρα, που ενδεχομένως να αποτελέσει την αφετηρία για το νέο κόμμα, δίνεται μέσω του βιβλίο του. Ήδη στον πρόλογο που δημοσιεύτηκε υπάρχουν μηνύματα που προοικονομούν την περαιτέρω ενεργοποίησή του. Οι αντιδράσεις, η απήχηση που θα έχει ακόμα και οι πωλήσεις που θα κάνει θα είναι κομβικές. Οι αντιδράσεις θα μετρήσουν σημαντικά ειδικά από πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα που θα συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες του. Με βάση το βιβλίο θα επιχειρήσει στη συνέχεια να εγκαινιάσει μια νέα επαφή με τον κόσμο αφήνοντας πίσω το παρελθόν για το οποίο πλέον θα έχει μιλήσει αναλυτικά. Θα υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες περιοδείες για το βιβλίο, αλλά και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου. Είναι πιθανόν να πυκνώσει τις επαφές του σε ημερίδες και συνέδρια. Η πλειοψηφία των στελεχών που βρίσκονται κοντά του πιστεύουν πως μέσα στο 2026 θα συγκροτηθεί ο νέος φορέας. Σίγουρα οι πολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν τα βήματα του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Σαμαράς με τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ΑΝΤ1 άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος.



Σε μεγάλο βαθμό και το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου που έχει συγκροτήσει ο πρώην πρωθυπουργός με τις προτάσεις που θα καταθέτει θα συμβάλει στην αποκωδικοποίηση του οράματος που έχει. Οι «41» αρκετά σύντομα θα γίνουν περισσότεροι, καθώς υπάρχουν τομείς οι οποίοι θα ενισχυθούν. Δεν θέλουν στην Αμαλίας το συμβούλιο του ινστιτούτου να έχει την τύχη του «think tank» που είχε δημιουργηθεί στο τέλος του 2021. Τότε η πόλωση με την κυβέρνηση είχε καλύψει το έργο της επιστημονικής ομάδας και δεν βγήκε μπροστά ούτε στην προεκλογική περίοδο. Το επόμενο διάστημα τα μέλη του συμβουλίου θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στους τομείς που δραστηριοποιούνται (οικονομία, δικαιοσύνη, περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη, παιδεία, υγεία, συμπερίληψη, στέγαση, ασφάλεια, ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτισμό) και μετά θα πρέπει να αναδείξουν τις θέσεις τους μέσω άρθρων, συνεντεύξεων σε μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα αναμένεται να ενταθούν περισσότερο, ίσως στο παρασκήνιο, οι επαφές του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικά στελέχη που θα αναλάβουν να τρέξουν το νέο εγχείρημα.

