Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5).

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

«Τούτο το βιβλίο είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και διεκδίκησης για το δικαίωμα στο μέλλον», γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στον πρόλογο του βιβλίου του.

«Το βιβλίο γράφτηκε από την αίσθηση μιας εσωτερικής υποχρέωσης: την ανάγκη της μαρτυρίας. Να ειπωθούν τα γεγονότα όπως τα έζησα, να αποτυπωθούν οι συνθήκες, οι συγκρούσεις, τα διλήμματα και το κόστος» αναφέρει χαρακτηριστικά .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.