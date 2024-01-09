Λογαριασμός
Σύσκεψη για τα μέτρα κατά της ακρίβειας αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου - Ανακοινώσεις αμέσως μετά

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τετάρτη

Μητσοτάκης

Σύσκεψη για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν κατά της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βράδυ, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, στις 12 το μεσημέρι, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην αίθουσα 305 (3ος όροφος) στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Πηγή: skai.gr

Κυριάκος Μητσοτάκης Μέτρα για την ακρίβεια Μέγαρο Μαξίμου
