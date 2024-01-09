Σύσκεψη για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν κατά της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βράδυ, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, στις 12 το μεσημέρι, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην αίθουσα 305 (3ος όροφος) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

