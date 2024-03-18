Η ευχή του πρωθυπουργού για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς γιόρτασε τα κούλουμα

Στην ύπαιθρο ως είθισται αυτήν την ημέρα, γιόρτασε τα Κούλουμα ο πρωθυπουργός.

Επιστρέφοντας από το Κάιρο ο Κωσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του πήρε το ποδήλατό του γιορτάζοντας την Καθαρή Δευτέρα.

Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία στο instagram με την οποία εύχεται «Καλή Σαρακοστή»

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

