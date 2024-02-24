Θρυαλλίδα και επιταχυντής εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να είναι ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη στο Συνέδριο στις 7 το απόγευμα.

Η κ. Γεροβασίλη αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα στην ομιλία της την υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, σκιαγραφώντας παράλληλα τις προτεραιότητές της για την ανάταξη της πληγωμένης από τις εσωκομματικές έριδες αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κ. Γεροβασίλη, στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα, φέρεται να έχει ισχυρή υποστήριξη πολλών παλαιών, αλλά και νεότερων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, που πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο κόμμα, ώστε να αποτελέσει αξιόπιστη και ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Την ίδια ώρα πάντως, επιχειρείται η συλλογή υπογραφών από τους συνέδρους ώστε να μην γίνουν εσωκομματικές εκλογές για εκλογή νέου προέδρου, καθώς ο Κασσελάκης έχει εκλεγεί πρόεδρος πολύ πρόσφατα και μία ενδεχόμενη νέα εκλογική διαδικασία θα εντείνει περαιτέρω την εσωστρέφεια στο κόμμα.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα, σε συνέντευξη του ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την αντίθεσή του σε πιθανή νέα εκλογική διαδικασία, καθώς όπως είπε «δεν θα ήθελα να ξαναμπλέξουμε σε αυτή την ιστορία γιατί έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας».

Μήνυμα αποφασιστικότητας λίγες ώρες πριν την ομιλία της κ. Γεροβασίλη έστειλε πάντως ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος δηλώνει ότι οι εσωκομματικές εκλογές πρέπει να γίνουν δίχως αναβολή.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπαίνοντας στην αρένα του Συνεδρίου πέρασε μπροστά από το τραπέζι όπου συλλέγονταν οι υπογραφές για την αναβολή των εκλογών.



Τότε, οι παριστάμενοι του είπαν: «Πρόεδρε, θα υπογράψεις;» και ο κ. Κασσελάκης ανταπάντησε, κατά πληροφορίες: «Λυπάμαι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γίνω Ιφιγένεια».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε στην ομιλία του ότι «δεν είναι πρόεδρος υπό προθεσμία και εάν θα βρεθεί αντίπαλος θα γίνει ξανά εκλογή αρχηγού από την βάση», απαντώντας και στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν ξεκινήσει το Συνέδριο. Ωστόσο και μετά τις ζυμώσεις της χθεσινής ημέρας που έφεραν την Όλγα Γεροβασίλη ως πιθανή αντίπαλο του κ. Κασσελάκη, στο Συνέδριο τείνει να σχηματοποιηθεί μία πρόταση από κάποια στελέχη σύμφωνα με την οποία η εκλογή αρχηγού θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να μεταφερθεί για μετά τις ευρωεκλογές.

Στην πρόταση αυτή πηγές κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη ανέφεραν «η απάντηση είναι: καθαρές λύσεις» και εξηγούσαν ότι αυτό σημαίνει προσφυγή στην βάση του κόμματος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Η σημερινή διαδικασία συνεχίζεται με τοποθετήσεις συνέδρων.

Κλίμα διχασμού

Ενδεικτικό του κλίματος διχασμού που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ομιλία του Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος αποδοκιμάστηκε.



Ο κ. Ραγκούσης άσκησε δριμεία κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη για την πολιτική που ακολουθεί. «Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», προειδοποίησε στην ομιλία του το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Όποιος θέλει κεντροαριστερά να πάει στον Ανδρουλάκη» σχολίασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Αρβανίτης. «Δεν είμαστε τσόντα σε μια σοσιαλδημοκρατική σούπα» πρόσθεσε.

«Ως πρόεδρος του συνέδριου έχω θεσμική θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω θέση για την εκλογική διαδικασία» ξεκαθάρισε ο Πάνος Ρήγας.

Πώς διαμορφώνονται τα δύο «στρατόπεδα»

Η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια ακόμα κρίσιμη προεκλογική κούρσα.

Στο Ταε Κβον Ντο σήμερα θα μιλήσουν, αλλά και να βρεθούν όλα τα στελέχη που στηρίζουν την κ. Γεροβασίλη: Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης κ.α. είναι έτοιμοι να μπουν σε μια πολύ δύσκολη μάχη.

Πιστοί στο πλευρό του κ. Κασσελάκη παραμένουν οι: Θεοδώρα Τζάκρη, Δώρα Αυγέρη, Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Ραλλία Χρηστίδου, Βασίλης Κόκκαλης, Πέτρος Παππάς, και άλλα στελέχη και βουλευτές.

