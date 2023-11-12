Ολοκληρώθηκαν, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, οι διεργασίες της θυελλώδους Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των μελών της «Ομπρέλας» (Τσακαλώτος, Βούτσης, Βίτσας, Φίλης, Δρίτσας, Πέρκα κα).



Εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα το κείμενο πολιτικής απόφασης στο οποίο επισημαίνεται ότι:



«Τα άτομα που εκτοξεύουν τέτοιες ύβρεις και συκοφαντίες δεν μπορούν να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του κόμματος και δεν μπορούν να εκπροσωπούν το κόμμα».



«Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας» διευκρινίζεται πάντως στο κείμενο.

Κασσελάκης προς Τσακαλώτο - Πέρκα: «Δώστε πίσω τις έδρες σας»

Πυρά κατά της "Ομπρέλας" εξαπέλυσε στη σύντομη ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Με αφορμή την ηχηρή αποχώρηση της "Ομπρέλας" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε από τον κ. Τσακαλώτο και την κα. Πέρκα να παραδώσουν τις έδρες τους, υπενθυμίζοντάς τους τον κώδικα δεοντολογίας, και το ίδιο να πράξει και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου.

«Όσοι εκτοξεύουν τέτοιες ύβρεις και συκοφαντίες, δεν μπορούν να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούν να εκπροσωπούν το κόμμα» διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης.



«Δεν πρέπει κανείς εδώ μέσα να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της Ομπρέλας από την Κεντρική επιτροπή. Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 45 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι πολύς κόσμος που βασίζεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει και εκείνος τις ελπίδες του σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Αρα δεν μπορούμε να προσβάλουμε όσους έδωσαν σταυρό σ’ αυτούς τους ανθρώπους με αλαζονεία εδώ μέσα» τόνισε.

Δεν πρέπει κανείς να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της ομάδας της Ομπρέλας.

Να σας πω γιατί;

Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 43 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι υπάρχει κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που βάσισε τις ελπίδες του και σε αυτούς τους ανθρώπους.

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 12, 2023



Όπως είπε, «πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος δημοψηφίσματος για κανένα θέμα», καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαγραφές.



Το καταστατικό του κόμματος πάντα ίσχυε και πάντα θα ισχύει και με εμένα πρώτα από όλους, ξεκαθάρισε.



— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 12, 2023

Συνοψίζοντας το κείμενο από την επιτροπή απόφασης που θα εκδοθεί προσεχώς, σημείωσε πως «τα άτομα που εκτοξεύουν τέτοιες ύβρεις και συκοφαντίες, δεν μπορούν να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούν να εκπροσωπούν το κόμμα».

«Δεν υπάρχει στενός κύκλος για εμένα» επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ξεσκονίζω ότι έχει ειπωθεί εδώ μέσα» πρόσθεσε.

«Θέλετε να δουλέψετε; Ελάτε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Από σήμερα ξεκινά η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, σας καλώ όλους και όλες να αναλάβετε τις ευθύνες σας μπροστά στην ιστορία αυτού του κόμματος» κατέληξε.

Πάντως, ο κ. Τσακαλώτος και η κ. Πέρκα δεν προτίθενται να παραδώσουν τις έδρες τους.

«Ομπρέλα»: Σφοδρά πυρά κατά Κασσελάκη, έμμεση αναφορά για νέο κόμμα

Με ένα "κείμενο - φωτιά" κατά του Στέφανου Κασσελάκη, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ o Ευκλείδης Τσακαλώτος και τα άλλα μέλη της "Ομπρέλας" (Βίτσας, Βούτσης, Φίλης, Δρίτσας, Πέρκα κα).

Έτσι ανεξαρτητοποιούνται πλέον οι βουλευτές Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα, και εκτός ΣΥΡΙΖΑ μένουν 46 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Με αφορμή την πρότασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διαγραφή των τεσσάρων στελεχών του κόμματος, η "Ομπρέλα" κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος για βοναπαρτισμό και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Στο κείμενό της η "Ομπρέλα" τονίζει ότι η ομιλία του κ. Κασσελάκη στην ΚΕ ήταν μνημείο αλαζονείας, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Ως "αδιαμεσολάβητος" κατήργησε επί της ουσίας τα όργανα, αναφέρεται.

"Ως απόλυτος 'ηγεμόνας', σε ένα κόμμα που απαξιώνεται καθημερινά, εκστόμισε κατηγορίες, που όμοιές της, ίσως και ποτέ, δεν είχαν διατυπωθεί. Είναι δυστυχώς, η νέα αυταρχική 'κουλτούρα' που βάζει τη σφραγίδα της σε ένα κόμμα, το οποίο με ιλιγγιώδη ταχύτητα μετατοπίζεται από την Αριστερά, στο γνωστό, ενδεχομένως και άγνωστο για την ιστορία του τόπου, χώρο της συντηρητικής μεταπολιτικής" τονίζεται.

Σημειώνεται ότι υστερόγραφο του κειμένου εκλαμβάνεται ως έμμεση αναφορά για νέο κόμμα: "Δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά" σημειώνεται με νόημα από την "Ομπρέλα".

Διαβάστε το κειμένο της "Ομπρέλας" αναλυτικά

Ομάδα Αχτσιόγλου: Το κόμμα έχει κανόνες και πρόγραμμα - Δεν έχει «Ηγέτη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανόνες και πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχει «Ηγέτη» ξεκαθαρίζει σε κείμενο - παρέμβαση η ομάδα Αχτσιόγλου (Ηλιόπουλος, Χαρίτσης, Αναγνωστοπούλου κα), εξαπολύοντας πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη στη σκιά της αποχώρησης της "Ομπρέλας" από την αξιωματική αντιπολίτευση.

"Η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν βαθιά προσβλητική και διχαστική, με μια εισήγηση επίθεση στην κοινή λογική" τονίζεται στο κείμενο.

"Ο Στ. Κασσελάκης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει αντιδραστικά σχήματα από τη φαρέτρα της alt right και του εγχώριου «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου: τα κόμματα είναι άρρωστοι οργανισμοί, η αριστερά είναι το άθροισμα των ελίτ και των αποσπασμένων από την πραγματικότητα, ο Ηγέτης είναι ο μόνος που μπορεί να ακούσει τον λαό" αναφέρει ακόμα το κείμενο..

Στο κείμενο δεν γίνεται ευθεία αναφορά για αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα σημειώνεται ότι "καταθέσαμε χτες στην Κεντρική Επιτροπή ένα κείμενο πολιτικής απόφασης. Για να είναι το κόμμα μας ένα κόμμα που θα μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη-κλιματική δικαιοσύνη-σύγχρονη δημοκρατία. Που θα ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπεί και με ποιους θέλει να συγκρουστεί. Που θα διεκδικεί στην πράξη την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα των οραματικών στόχων που θα μπορεί να συγκινεί και να κινητοποιεί. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, ο δρόμος που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ακολουθήσει μια Αριστερά που θέλει να παραμείνει τέτοια και ταυτόχρονα να κερδίζει νίκες προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας".

Αναλυτικά το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου

Δραγασάκης: Νέα αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές

Για νέα αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές, κατηγορεί τον Στέφανο Κασσελάκη ο Γιάννης Δραγασάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

"Πριν από λίγες ημέρες απηύθυνα, θεσμικά, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις για μια ενωτική διέξοδο από την κρίση του κόμματος. Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να μην απαντήσει ποτέ στη επιστολή μου" τονίζει.

"Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη τυπικά δημοκρατικά, αλλά πορεύεται ουσιαστικά αντιδημοκρατικά. Η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για κάθε δημοκρατικό πολίτη, καθώς φαίνεται να αγνοεί βασικές αρχές της δημοκρατίας & του νομικού πολιτισμού" σημειώνει ο κ. Δραγασάκης.

Κριτική στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν νωρίτερα στην ΚΕ τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Ραγκούσης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

