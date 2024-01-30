Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συμμετείχε η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα. Η συνεδρίαση διεξήχθη υπό την προεδρία του Προέδρου του ΕΛΚ Manfred Weber και του Γενικού Γραμματέα του ΕΛΚ Θανάση Μπακόλα, παρουσία και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.



Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το μανιφέστο του ΕΛΚ ενόψει των ευρωεκλογών του 2024 και συζήτησαν για τις προετοιμασίες ενόψει του Συνεδρίου του ΕΛΚ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι στις 6-7 Μαρτίου.



Κατά την παραμονή της στις Βρυξέλλες, η κα Συρεγγέλα ήταν η κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσαν η ΝΟΔΕ Βελγίου και η Γραμματεία Ελλήνων της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας.



Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού, που ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και η ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.



Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Ευρωομάδας της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, οι ευρωβουλευτές Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας και ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος. Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

