Σκέρτσος: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα πολιτικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης

«Εμείς προχωράμε μπροστά με ακόμη μια αυτονόητη μεταρρύθμιση που διορθώνει ακόμη έναν ελληνικό εξαιρετισμό», επισημαίνει ο 'Ακης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θέμα τις αλλαγές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ευκαιρίας δοθείσης, όμως, ο υπουργός Επικρατείας βάλλει κατά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για τη στάση τους στο θέμα.

Αναλυτικώς, «ο στρουθοκαμηλισμός ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων και η διαρκώς επαμφοτερίζουσα στάση των αρχηγών τους είναι ακόμη ένα παράδειγμα που εξηγεί τόσο τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης όσο και γιατί αυτονόητες μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα στη χώρα μας, δημιουργώντας συνθήκες υστέρησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, είναι απορίας άξιο γιατί η σημερινή ηγεσία του επιλέγει να πάει κόντρα σε τουλάχιστον δυο προηγούμενους προέδρους του, τον Γ. Παπανδρέου και τον Ε. Βενιζέλο, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν τοποθετηθεί υπέρ της αυτονόητης - και φυσικά με αυστηρούς κανόνες εποπτείας - απελευθέρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσπαθώντας να ψαρέψει από τα θολά νερά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ γίνεται ΣΥΡΙΖΑ καθώς διολισθαίνει και παλινδρομεί σε θέσεις και τακτικισμούς που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα προβλήματα του 2024.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του που ταυτόχρονα αυτοπροβάλλεται σχεδόν με μεσσιανικούς όρους ως "σωτήρας" του κόμματός του αλλά και της χώρας, εν μέρει λόγω και των καλών σπουδών του σε πολύ καλά ξένα μη κρατικά πανεπιστήμια, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την πολιτική υποκρισία που τους χαρακτηρίζει καθώς όσα οι ίδιοι απολαμβάνουν ως ιδιώτες στο εξωτερικό αρνούνται να τα προσφέρουν στους συμπολίτες μας εντός συνόρων».

Εν τέλει, «η ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο βασικός ιμάντας κοινωνικής κινητικότητας και ανόδου ειδικά για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Απέναντι στις ιδεοληψίες και τους στείρους τακτικισμούς της αντιπολίτευσης που για άλλη μια φορά επιλέγει να γυρίσει την πλάτη στα σημερινά προβλήματα των πολιτών προκειμένου να είναι δήθεν συνεπής σε ιδέες του 20ού αιώνα, εμείς προχωράμε μπροστά με ακόμη μια αυτονόητη μεταρρύθμιση που διορθώνει ακόμη έναν ελληνικό εξαιρετισμό.

Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων δεκαετιών και να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό, ποιοτικό, εξωστρεφές δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Με πραγματική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικών και συγγραμμάτων για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει σύγχρονη γνώση και ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου σε όλους τους πολίτες που θέλουν να μείνουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στη χώρα μας αντί να ξενιτεύονται στο εξωτερικό», υπογραμμίζει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας και απονέμει τα εύσημα στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

