Σε σαρωτικές αλλαγές σε κοινοβουλευτικό και κομματικό επίπεδο προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ενδεικτικά, Τομεάρχης Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης, Τομεάρχης Οικονομικών ο Νίκος Παππάς, Τομεάρχης Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής η Κατερίνα Νοτοπούλου, και Τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Νίνα Κασιμάτη.

Στο εκτελεστικό Γραφείο πλέον θα μετέχει και η Όλγα Γεροβασίλη. Το Ε.Γ. θα συνεδριάζει σε διευρυμένη σύνθεση, καθώς θα προσκαλούνται Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Κυριακή Μάλαμα, Πάνος Ρήγας, Λευτέρης Κρέτσος και Γιάννης Μπουρνούς.

Στις αλλαγές ξεχωρίζει η απόφαση για τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη στη θέση του Τομεάρχη Διαφάνειας, από τη θέση του Συντονιστή στις Ειδικές Επιτροπές Παρακολούθησης Κοινοβουλευτικού Έργου. Στις θέσεις του Συντονιστή ΕΠΕΚΕ και της Αναπληρώτριας Συντονίστριας ΕΠΕΚΕ ορίζονται οι Γιάννης Σαρακιώτης και Ραλλία Χρηστίδου αντίστοιχα.

Κατόπιν της παραίτησης του Αναπληρωτή Γραμματέα Γιώργου Βασιλειάδη, για τη θέση του Συντονιστή Οργανωτικού Γραφείου προορίζεται ο Γιάννης Βουλγαράκης.

Αναλυτικά οι αλλαγές



Α) Στις θέσεις του Συντονιστή ΕΠΕΚΕ και της Αναπληρώτριας Συντονίστριας ΕΠΕΚΕ ορίζονται οι Γιάννης Σαρακιώτης και Ραλλία Χρηστίδου αντίστοιχα. Τομεάρχης Δικαιοσύνης αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Τομεάρχης Ναυτιλίας η Νίνα Κασιμάτη.

Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ο Γιώργος Ψυχογιός.

Τομεάρχης Διαφάνειας ο Παύλος Πολάκης.

Ο Τομέας Ανάπτυξης εντάσσεται στον Τομέα Οικονομικών και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών ορίζεται η Μαρίνα Κοντοτόλη.



Σε περιπτώσεις ανάγκης Αναπλήρωσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τα καθήκοντα αυτών θα ασκούνται από τους Χρήστο Γιαννούλη και Βασίλη Κόκκαλη.



Στη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής ομάδας ορίζεται ο Θάνος Μωραϊτης.



Αναλυτικά η λίστα των Τομεαρχών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:

Τομεάρχης Εξωτερικών: Ρένα Δούρου

Αν. Τομεάρχης Εξωτερικών- αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού: Όθων Ηλιόπουλος

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας: Ευάγγελος Αποστολάκης

Tομεάρχης Εσωτερικών: Γιώτα Πούλου

Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών- αρμόδιος για Μακεδονία-Θράκη: Πέτρος Παππάς

Τομεάρχης Διαφάνειας: Παύλος Πολάκης

Τομεάρχης Οικονομικών: Νίκος Παππάς

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών για θέματα Ανάπτυξης: Μαρίνα Κοντοτόλη

Τομεάρχης Υγείας: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Τομεάρχης Παιδείας: Διονύσης Καλαματιανός

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Παιδείας: Ράνια Θρασκιά

Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Αναπληρωτής Τομεάρχης Παιδείας αρμόδιος για τον αθλητισμό: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Τομεάρχης Πολιτισμού: Κυριακή Μάλαμα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Κώστας Μπάρκας

Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών: Χάρης Μαμουλάκης

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης αρμόδια για δικαιώματα & ισότητα: Έλενα Ακρίτα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Βασίλης Κόκκαλης

Αναπληρωτής Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης αρμόδιος για την Κτηνοτροφία: Γιώργος Παπαηλιού

Τομεάρχης Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης: Γιώργος Γαβρήλος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Γιώργος Καραμέρος

Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Μίλτος Ζαμπάρας

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Συμεών Κεδίκογλου

Τομεάρχης Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής: Κατερίνα Νοτοπούλου

Τομεάρχης Τουρισμού: Καλλιόπη Βέττα

Τομεάρχης Μετανάστευσης & Ασύλου: Γιώργος Ψυχογιός

Τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Νίνα Κασιμάτη



Β) Στο εκτελεστικό Γραφείο πλέον θα μετέχει και η η Όλγα Γεροβασίλη.



Το Ε.Γ. θα συνεδριάζει σε διευρυμένη σύνθεση, καθώς θα προσκαλούνται και οι:

Νίκος Παππάς

Ευάγγελος Αποστολάκης

Κυριακή Μάλαμα

Πάνος Ρήγας

Λευτέρης Κρέτσος

Γιάννης Μπουρνούς



Γ) Κατόπιν της παραίτησης του Αναπληρωτή Γραμματέα Γιώργου Βασιλειάδη, για τη θέση του Συντονιστή Οργανωτικού Γραφείου προορίζεται ο Γιάννης Βουλγαράκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.