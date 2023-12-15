ΣΥΡΙΖΑ: Κυβέρνηση της ανασφάλειας, του ψεύδους και του λαϊκισμού

Κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με την οπαδική βία, τον προϋπολογισμό και το ΚΕΘΕΑ ασκούν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες κάνουν λόγο για έξαρση των περιστατικών βίας την ώρα που «ακόμα και οι αστυνομικοί φοβούνται για τη ζωή τους» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει συστηματικά ότι είναι μια κυβέρνηση που άλλα λέει και άλλα κάνει. Η έξαρση της οπαδικής βίας και του κοινού εγκλήματος τη διέψευσε ως προς το σύνθημα «τάξη και ασφάλεια». Ακόμη και οι αστυνομικοί, πια, φοβούνται πολύ περισσότερο για τη ζωή τους, υπό την πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει αυτή η κυβέρνηση» αναφέρουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναφορικά με τον νέο φορολογικό νόμο, οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «στην οικονομία βλέπουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων σε βάρος των πολλών, οριζόντια και άδικη φορολόγηση της μεσαίας τάξης και την αγοραστική δύναμη να μειώνεται, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα συνιστά κοινωνική «βόμβα». Καταγράφεται στην ιστορία ως η κυβέρνηση της γενικευμένης ανασφάλειας, κοροϊδεύοντας ευθέως τον λαό».

«Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι αποκαλυπτική. Τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 40% από το 2021. Αλήθεια ποιος εργαζόμενος είχε αύξηση 40%; Με ημίμετρα δεν αντιμετωπίζεται η απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και αισχροκέρδειας», συνεχίζουν.

«Η «αριθμητική της ανασφάλειας» λέει ότι ο ΟΑΕΔ καταγράφει 1.030.000 ανέργους. Ότι η χώρα έχει τον χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρωζώνη. Ότι έχουμε το υψηλότερο ποσοστό φόρων (ρεκόρ 27ετίας το 2022): 29% του ΑΕΠ. Με το κείμενο του Προϋπολογισμού η κυβέρνηση συνεχίζει να αθετεί τις δεσμεύσεις της. Δεν κάνει τίποτα για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, δεν κάνει τίποτα για το πρόβλημα στέγασης, για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Μόνο οριζόντια φορολογικά μέτρα στη μεσαία τάξη επιβάλλει, σε αντίθεση με τις προεκλογικές υποσχέσεις της», προσθέτουν.

Κλείνοντας, οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν ότι «την ίδια ώρα, στην πραγματική ζωή δρομολογεί ρυθμίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, που αναμένεται να ανατρέψουν συθέμελα το έργο του ΚΕΘΕΑ στους τομείς της πρόληψης και της απεξάρτησης, απειλώντας το με κλείσιμο. Με τη συγχώνευση όλων των φορέων σε έναν συγκεντρωτικό, αθηνοκεντρικό και δύσκαμπτο υπερφορέα, η κυβέρνηση στέλνει ένα σοκ ανασφάλειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες και στις οικογένειές τους».



