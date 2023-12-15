«Κοινωνικές ανάγκες είναι η αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας, η αναβάθμιση της Παιδείας και της Υγείας και η ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο KONTRA Channel, σχετικά με τις ευρωεκλογες.

Και επισημαίνει: «Είναι όλα τα προβλήματα με τα οποία αναμετράται καθημερινά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθώντας να βρει βέλτιστες λύσεις και να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Ο κύριος Κασσελάκης προβάλλει την ατομική του ματαιοδοξία για επικράτηση έναντι του πρωθυπουργού ως δήθεν συλλογική επιθυμία. Αλλά η ματαιοδοξία δεν αποτελεί πολιτική πρόταση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

