Παππάς σε Κασσελάκη: Πρόεδρε όταν υπάρχει φωτιά δεν τη βοηθάς να φουντώσει

Μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη έστειλε στην τοποθέτησή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς. "Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά, δεν πρέπει να τη βοηθάς να φουντώνει, αλλά να σβήνει. Εδώ υπάρχουν σύντροφοι, όχι εντελλόμενα. Αλλά και σύντροφοι, που κάνουν μεγάλα λάθη" ξεκαθάρισε ο κ. Παππάς. Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87». Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ.

‘’Δεν βλέπω υπονομευτές ή εντελλόμενα συμφερόντων. Στην αντίθετη άποψη να μην αποδίδουμε αλλότρια κίνητρα. Δεν μπορούν, επίσης, να υπάρχουν και προειλημμένες αποφάσεις για διαφωνίες’’ τόνισε ο νέος πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Αφήνοντας αιχμές και για τους ‘’87’’ σημείωσε ότι ‘’το κείμενο της πρότασης μομφής καταδικάζει προτάσεις διαγραφών, όμως στελέχη που το υπογράφουν ζητούσαν καθολική διαγραφή Πολάκη’’.

Τάχθηκε επίσης αντίθετος στην αλλαγή ονόματος στον ΣΥΡΙΖΑ, από ‘’Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς’’ σε ‘’Συνασπισμό της Σύγχρονης Αριστεράς’’.



‘’Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί δεν βλέπω εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Δεν καταγράφεται πουθενά’’ σημείωσε επίσης ο κ. Παππάς.

Η τοποθέτηση του Ν. Παππά:

Μετά τις ευρωεκλογές δείξαμε αντανακλαστικά ανάληψης της πολιτικής πρωτοβουλίας. Την προσδοκία του κόμματός μας να ηγηθεί μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Οι καλές ώρες τελείωσαν εκεί. Και ευθύνες έχουμε όλοι. Θα είμαι ευθύς για όλους: -Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά, δεν πρέπει να τη βοηθάς να φουντώνει, αλλά να σβήνει. Εδώ υπάρχουν σύντροφοι, όχι εντελλόμενα. Αλλά και σύντροφοι, που κάνουν μεγάλα λάθη, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του δημοσίου λόγου. -Οι αποφάσεις μας δεν βρήκαν χώρο στον δημόσιο λόγο. Ξεκίνησε η λαθολογία, η αίσθηση ότι πάμε να τελειώσουμε λογαριασμούς με το παρελθόν.-Δεν βλέπω υπονομευτές ή εντελλόμενα συμφερόντων. Στην αντίθετη άποψη να μην αποδίδουμε αλλότρια κίνητρα. Δεν μπορούν, επίσης, να υπάρχουν και προειλημμένες αποφάσεις για διαφωνίες. Να μην αλλάξει το όνομα του κόμματος. Απέναντι στα σενάρια των διασπάσεων, να προτάξουμε και να υλοποιήσουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Το κείμενο της πρότασης μομφής καταδικάζει προτάσεις διαγραφών, όμως στελέχη που το υπογράφουν ζητούσαν καθολική διαγραφή Πολάκη. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί δεν βλέπω εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Δεν καταγράφεται πουθενά.

"Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Πίστεψα στον Κασσελάκη, αλλά δεν κάνει"

Αυτοκριτική για την υποστήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε σύμφωνα νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης. «Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα, αλλά έπεσα έξω. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως θέμα ηγεσίας. «Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό.

O Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου και δεν κατέθεσε πρόταση μομφής, ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμά του για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στηρίζω τη μομφή που κατατέθηκε. Αν δεν περάσει η πρόταση δυσπιστίας παραμένω. Καταθέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία. Αν χάσω παραμένω. Δεν χρειαζόμαστε ένα κόμμα σαν της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ξεκαθάρισε.



«Οδήγησε μόνος σου το κόμμα σε εκλογές» διεμήνυσε ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους «87» να μείνουν στο κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης ανταπάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και στα περί ομοφοβίας και lifestyle, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι «εγώ δεν ανέβασα τη Δώρα στη σκηνή, όπως εσύ τον Τάιλερ».

