Κασσελάκης: «Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου»

«Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου». Δεν σήκωσε τελικά το γάντι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της νέας έκκλησης που απηύθυναν 99 μέλη της Επιτροπής για προσφυγή στις κάλπες. «Οσο ελκυστικό κι αν είναι να σηκώνεις το γάντι, επιλέγω τήρηση της νομιμότητας και του καταστατικού. Καταθέστε πρόταση μομφής εναντίον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η βάση θα κρίνει τη μομφή… Εκλέχτηκα να τα αλλάξω όλα, να διαλύσω κάθε φράξια κάθε μαγαζί και παραμάγαζο, τέλος οι βαρονίες, τέλος ο συνασπισμός φραξιών» διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε «ο τρόπος που θα μιλήσουν όλοι σήμερα να είναι αντάξιος της ιστορίας αυτού του κόμματος». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να «έχουν όλοι κατά νου όσα πέρασαν τον τελευταίο έναν χρόνο και όμως βρίσκονται όλοι σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχει κάτι που μας ενώνει και έχουμε φτάσει μαζί εδώ».



Στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε ως «κρίσιμο σταυροδρόμι» την Κεντρική Επιτροπή που δίνει δύο επιλογές, «να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη για το μέλλον για να απαλλάξουμε τη χώρα από την πιο αδυσώπητη κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη και η δεύτερη να συνεχίσουμε μια στείρα εσωκομματική αντιπαράθεση η οποία όχι μόνο δεν αφορά τον ελληνικό λαό αλλά τον απωθεί και πληγώνει τη βάση μας.



Θέλω να πιστεύω ότι όλοι επιδιώκουμε το πρώτο και όχι να γίνουμε ο “χρήσιμος ηλίθιος” της κυβέρνησης Μητσοτάκη».



Εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό είπε ότι «η Ελλάδα μαστίζεται από πολλαπλή κρίση, οικονομική, θεσμική, κοινωνική. Η κυβέρνηση της ΝΔ καταρρέει υπό το βάρο της αλαζονείας και των ψεμάτων».



«Αντί κάποιοι να λένε σε αυτούς φύγετε, λένε στον πρόεδρό τους φύγε. Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι “το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί”. Και το παλιό κάνει ό,τι κάνει πάντα, θα αρνείται ότι ξεπεράστηκε και θα εμποδίζει το νέο να γεννηθεί».

«Οποτε πάω να φύγω μπροστά, μια ριζική αλλαγή, βρίσκομαι εγκλωβισμένος από ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για να μην αλλάζει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει, αυτή είναι η αλήθεια. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να γεννηθεί το νέο και το καινούργιο. Ο αγώνας είναι δύσκολος και άνισος. Το ξέφωτο για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το καταστατικό συνέδριο», είπε επίσης ο Στέφανος Κασσελάκης.



Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «ακόμα και οι φατρίες έκαναν τον Τσίπρα να παραιτηθεί. Τότε ήταν ο Φίλης και ο Τσακαλώτος, τώρα απλώς άλλαξαν τα ονόματα. Και αυτές οι φατρίες δεν άφησαν τον Αλέξη να αλλάξει το κόμμα, ενώ κατάφερε να αλλάξει πολλά στη χώρα».



Ο κ. Κασσελάκης εισηγήθηκε την ψηφιακή διαβούλευση ιδεών, τα εσωτερικά δημοψηφίσματα και τις προκριματικές εκλογές καθώς και την αναβάθμιση της Κεντρικής Επιτροπής με 201 μέλη η οποία θα συνεδριάζει τέσσερις φορές τον χρόνο συν όποτε χρειάζεται. Θα επεξεργάζεται τις προτάσεις των περιφερειακών επιτροπών. Η ΚΕ θα είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για το νέο σχήμα γραμματέων.



Τάχθηκε ακόμη υπέρ της δημιουργίας ενός σχήματος Γενικού Γραμματέα πλαισιωμένου με γραμματέα οργανωτικού, εκπόνησης προγράμματος, κοινωνικής δράσης. Πρότεινε μάλιστα το σχήμα να συνοδεύεται από μια εκτελεστική επιτροπή που να αποτελείται από το προεδρείο της ΚΟ, τον γραμματέα της Νεολαίας και τον εκπρόσωπο Τύπου. Σε ό,τι αφορά την εκλογή προέδρου είπε ότι θα πρέπει να γίνεται με καθολική ψηφοφορία από τη βάση, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.



«Στο όραμα της σύγχρονης αριστεράς δεν περισσεύει κανείς, γι αυτό ανοίγουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στα μέλη του» είπε.



Για τους βουλευτές εισηγήθηκε την υποχρέωση κάθε υποψήφιος να είναι μέλος του κόμματος. «Κατεβαίνεις με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, η έδρα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά.



Εξέφρασε ακόμη την πρόθεση ο πρόεδρος να διατηρεί μόνο τις επιλογές για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.



«Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Γι’ αυτό τράβηξα το χαλί. Δεν μιλάω μόνο για αυτά που με συμφέρουν, μιλάω για τα δύσκολα και όλα».



Απαντώντας σε όσους σχολιάζουν ότι οι Αμερικανοί τον φύτεψαν στην πολιτική είπε ότι «ο Τσίπρας είναι αυτός που με έφερε στην πολιτική. Αυτός με φύτεψε στο Επικρατείας. Τιμώ την κυβέρνησή του και μας. Εχω τρεις επιμέρους διαφωνίες, το πρώτο εξάμηνο, τον νόμο Κατρούγκαλου και το ύψος του μαξιλαριού. Η παρέμβασή του στο συνέδριο με αιφνιδίασε. Ο σεβασμός μου είναι μεγάλος και του λέω “Αλέξη έλα και ανάλαβε αλλά αν δεν θες να αναλάβεις στήριξε τον εκλεγμένο πρόεδρο”. Το ότι δεν έγινε κάτι από τα δύο είναι προσωπική του επιλογή και το σέβομαι».



Όσον αφορά την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ είπε ότι επέδειξε μια μη ορθή συμπεριφορά. «Παρασύρθηκα από ένα θεατρικό παιχνίδι και όταν αυτό αποδείχθηκε η δική μου ηθική επέβαλε τη διόρθωση του λάθους. Προτίμησα να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ας ήξερα ότι θα δω πρωτοσέλιδα ότι ο Κασσελάκης υποτάχθηκε στον Πολάκη».



Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης για «μασκαριλίκια του lifestyle» τάχθηκε κατά της χυδαιότητας και απάντησε: «Αγαπητέ Παύλο ανεβάζεις φωτογραφίες με τα ψαρέματα και την οικογένειά σου και καλά κάνεις. Πού αρχίζει και πού τελειώνει το lifestyle; Μήπως είναι αυτό αποδεκτό lifestyle επειδή είναι της αντρικής σχολής; Εγώ επιλέγω να κινούμαι και πάνω και κάτω από τα 200 μέτρα γιατί αυτή είναι η ζωή μου».



Αναφερόμενος στην εισήγηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής για προσφυγή στις κάλπες είπε ότι «θα ήμουν ευτυχής και λυτρωμένος να πάω αύριο σε εκλογές γιατί δεν έχω άλλο από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγική ειρωνεία να λένε ότι είμαι κολλημένος σε ένα κόμμα που όποιος δεν θέλει αλλαγές χαϊδεύει τις καρέκλες. Δεν την έχω ανάγκη την καρέκλα ελάχιστα κάθισα σε αυτήν, στον δρόμο ήμουν. Δεν είναι άνετη η καρέκλα του προέδρου, δεν μπορώ να ακουμπήσω στην πλάτη της από τα μαχαίρια. Εμαθα νωρίς κάτι που δεν έχουν μάθει άλλοι. Να διαβάζω τι λέει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός έχουμε πρόεδρο και αφέτέρου κουράσατε. Αυτό λέει, δεν το ακούτε;»

Ο Στέφανος Κασσελάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά από 70 λεπτά με τη φράση: «Σας αγαπώ πολύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.