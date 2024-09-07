Γεροβασίλη: Μόνη λυτρωτική λύση να πάμε σε νέες εκλογές προέδρου

«Λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται, αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται» ξεκαθάρισε η Όλγα Γεροβασίλη στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βάλλοντας κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

«Μόνη λυτρωτική λύση είναι να πάμε σε νέες εκλογές Προέδρου» υπογράμμισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκ των επικεφαλής της ομάδας των «87». Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87». Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 8.30 το βράδυ.

Απειλές, διχασμό, απρέπεια, κακία ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο. Ακούσαμε και προσβολές. Δεν έχουν αυτά σχέση με τις αξίες της Αριστεράς. Το νέο, σημείωσε στην παρέμβασή της, δεν είναι ηλικιακό. Είναι ιδεολογικό.

Σημεία από την ομιλία Όλγας Γεροβασίλη στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

"Ο Μητσοτάκης φεύγει μόνο με νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ"

Από πλευράς του, το έτερο «στέλεχος» των «87» Θανάσης Θεοχαρόπουλος επέκρινε επίσης τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να φύγει ο Μητσοτάκης χρειάζεται να αλλάξει η ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ξεκαθάρισε μάλιστα.

Η σημερινή διχαστική ομιλία του Στεφάνου Κασσελάκη επιβεβαιώνει πλήρως τους λόγους που καταθέσαμε πρόταση μομφής.

Έχουμε στρατηγική διαφωνία με τη συνεχιζόμενη ρευστοποίηση του κόμματος από τον πρόεδρο του, με την συνεχιζόμενη παραγωγή εσωστρέφειας αντί για παραγωγής πολιτικής με ευθύνη του Στέφανου Κασσελακη. Με τις προτάσεις του που οδηγούν σε προσωποπαγές, συγκεντρωτικό κόμμα. Με την άρνηση του Στέφανου Κασσελάκη για προοδευτικές συμμαχίες και να αναλάβει ηγετικό ρόλο το κόμμα μας για αυτές, απέναντι στις αποφασεις που λαμβάνει η Κ.Ε. του κόμματος. Καταστρατηγεί ο πρόεδρος τις ίδιες τις αποφάσεις του κομματος.

Το δίλημμα δεν είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Το δίλημμα είναι "ή αλλάζει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, η αλλιώς βουλιάζει".

Μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης για αδυσώπητη γραφειοκρατία και μετά είπε δεν πάει στη βάση αλλά παλεύει να κρυφτεί πίσω από γραφειοκρατίες.

Μόνος του τα λέει, μόνος του αλλάζει αμέσως ότι λέει και πανηγυρίζει κιόλας. Μόνος του λέει ότι θα διαλύσει τις οργανώσεις μελών μόνος του μετά λέει μέσα σε λίγες ώρες ότι θα τις αυξήσει και πανηγυρίζει ότι το παίρνει πίσω!

Ομνύει δεκάδες φορές στη βάση αλλά αρνείται να πάει στη βάση και στην προηγούμενη Κ.Ε. με το δημοψήφισμα για συνεργασίες και τώρα για εκλογή από τη βάση. Φοβάται τη βάση και κρύβεται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και πολλούς άλλους που αναφέρονται στο κείμενο. πρέπει να πάμε στη βάση και τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν για την ηγεσία του.

"Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά δεν τη βοηθάς να φουντώσει"

Μήνυμα στον Στέφανο Κασσελάκη έστειλε στην τοποθέτησή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς. "Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά, δεν πρέπει να τη βοηθάς να φουντώνει, αλλά να σβήνει. Εδώ υπάρχουν σύντροφοι, όχι εντελλόμενα. Αλλά και σύντροφοι, που κάνουν μεγάλα λάθη" ξεκαθάρισε ο κ. Παππάς.

‘’Δεν βλέπω υπονομευτές ή εντελλόμενα συμφερόντων. Στην αντίθετη άποψη να μην αποδίδουμε αλλότρια κίνητρα. Δεν μπορούν, επίσης, να υπάρχουν και προειλημμένες αποφάσεις για διαφωνίες’’ τόνισε ο νέος πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Αφήνοντας αιχμές και για τους ‘’87’’ σημείωσε ότι ‘’το κείμενο της πρότασης μομφής καταδικάζει προτάσεις διαγραφών, όμως στελέχη που το υπογράφουν ζητούσαν καθολική διαγραφή Πολάκη’’.

Τάχθηκε επίσης αντίθετος στην αλλαγή ονόματος στον ΣΥΡΙΖΑ, από ‘’Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς’’ σε ‘’Συνασπισμό της Σύγχρονης Αριστεράς’’.



‘’Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί δεν βλέπω εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Δεν καταγράφεται πουθενά’’ σημείωσε επίσης ο κ. Παππάς.

"Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Πίστεψα στον Κασσελάκη, αλλά δεν κάνει"

Αυτοκριτική για την υποστήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε σύμφωνα νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης. «Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα, αλλά έπεσα έξω. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως θέμα ηγεσίας. «Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό.

O Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου και δεν κατέθεσε πρόταση μομφής, ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμά του για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στηρίζω τη μομφή που κατατέθηκε. Αν δεν περάσει η πρόταση δυσπιστίας παραμένω. Καταθέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία. Αν χάσω παραμένω. Δεν χρειαζόμαστε ένα κόμμα σαν της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ξεκαθάρισε.



«Οδήγησε μόνος σου το κόμμα σε εκλογές» διεμήνυσε ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους «87» να μείνουν στο κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης ανταπάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και στα περί ομοφοβίας και lifestyle, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι «εγώ δεν ανέβασα τη Δώρα στη σκηνή, όπως εσύ τον Τάιλερ».

Πηγή: skai.gr

