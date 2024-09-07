ΔΕΘ: Εγκαινιάστηκε το περίπτερο της Γερμανίας παρουσία Μητσοτάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη και του αντικαγκελάριου της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τιμώμενης χώρας της φετινής διοργάνωσης της 88ης ΔΕΘ.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τη Γερμανία για την αποδοχή της πρόσκλησης και της πρόκλησης να είναι η τιμώμενη χώρα της 88ης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης 2024, αναφερόμενος στην πρόκληση να γεμίσουν τον μεγάλο χώρο που τους προσφέρθηκε. «Αν δεν ήταν οι ισχυροί επιχειρηματικοί και οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας, δεν νομίζω πως θα ήταν δυνατό να γεμίσει αυτός ο χώρος», τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως, «το γεγονός ότι έχουμε 130 εταιρείες που είναι παρούσες εδώ ανοιχτές στο κοινό για να εξηγήσουν τις δικές τους ιστορίες, αποδεικνύει τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς που έχουμε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Αυτό είναι ακριβώς η μαρτυρία στο γεγονός ότι έχουμε οικοδομήσει μια πολύ ισχυρή οικονομική διμερή εταιρική σχέση και έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι, ξέρετε, οι ιστορικές μας σχέσεις έχουν περάσει από δοκιμασίες».

Είναι αλήθεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι, «καθώς η Ελλάδα περνούσε τη δική της οικονομική κρίση, οι απόψεις της Γερμανίας μερικές φορές διαστρεβλώθηκαν από τον πόνο που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αφήσει αυτά τα χρόνια πίσω μας. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται τώρα πολύ γρήγορα. Πράγμα που σημαίνει ότι παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες. Για να έχουν οι γερμανικές εταιρείες παρουσία στην Ελλάδα και να επενδύουν στην Ελλάδα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης, οι γερμανικές εταιρείες έμειναν πραγματικά στις επενδύσεις στην Ελλάδα και συνέχισαν να επενδύουν στη χώρα».

«Αυτή η έκθεση είναι μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι διμερείς, οικονομικοί δεσμοί μας, για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, αλλά και επειδή αυτό, όπως επισημάνατε, είναι ένα σπάνιο παγκόσμιο εκθεσιακό γεγονός. Οι επισκέπτες που έρχονται διασκεδάζουν αλλά παράλληλα γνωρίζουν τις γερμανικές εταιρείες. Αυτό είναι σε διμερές επίπεδο, υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως «είμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις, για ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα όπως η πράσινη μετάβαση και η κλιματική αλλαγή -έχουμε επηρεαστεί άμεσα από την κλιματική κρίση στις περισσότερες μεσογειακές χώρες».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη μετάβαση είπε πως, «προχωράμε στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο, θα υπάρξουν πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα έχουμε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε πραγματικά την πράσινη μεταβατική πραγματικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στους στόχους μας -ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε την ανταγωνιστικότητα και την εθνική ασφάλεια των βιομηχανιών μας, στηρίζοντας παράλληλα τους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν από την κλιματική κρίση σήμερα. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση για επίλυση, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε καλούς και εξειδικευμένους εταίρους, όταν συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση».

Ο αντικαγκελάριος και ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, επισήμανε ότι «για εμάς είναι μεγάλη τιμή που είμαστε τιμώμενη χώρα, έχω επισκεφθεί και στο παρελθόν την Ελλάδα, τις παραλίες της χώρας σας, αλλά είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στη χώρα σας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την ιστορική διεθνή έκθεση, ως αντικαγκελάριος και ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος. Πρόκειται για μια διεθνή έκθεση για τους ανθρώπους, για τον κόσμο, για όλους τους πολίτες και είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάζουμε τη Γερμανία σε αυτό τον τεράστιο χώρο, που δημιουργήθηκε και μας παραχωρήθηκε από εσάς κ. πρωθυπουργέ, για να υλοποιήσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή Γερμανών εκθετών που έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως, «δεν ήταν δύσκολο για εμάς να βρούμε εκθέτες. Περισσότερες από 130 εταιρείες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε αυτόν τον χώρο, όπου μπορείτε να ξεναγηθείτε και να δείτε τα χαρακτηριστικά δέντρα μας που συλλέγουν νερό. Όλοι γνωρίζουν πως η ελληνογερμανική σχέση έχει μεγάλη ιστορία και αφορά τους ανθρώπους που συνεργάζονται επαγγελματικά, οικονομικά και έχουν φιλικές σχέσεις. Σας καλώ να περιηγηθείτε στο περίπτερό μας και να γνωρίσετε τις γερμανικές εταιρείες, να ενημερωθείτε και να ψυχαγωγηθείτε. Σας ευχαριστούμε κ Μητσοτάκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε εδώ σε αυτή την υπέροχη έκθεση».

Από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός υπουργός Διατροφής και Γεωργίας της Γερμανίας, Τζεμ Εζντεμίρ όταν είδε τον πρωθυπουργό χωρίς γραβάτα, επέλεξε να βγάλει και τη δική του. Από το βήμα καλημέρισε τον κόσμο στα ελληνικά και σημείωσε πως είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ.

«Είναι δυνατές οι σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας, έχουμε τις ίδιες προκλήσεις όπως τις τελευταίες φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές και θα είμαστε δίπλα σας, δίπλα στον τόπο σας, δίπλα στους πολίτες σας. Θα κάνουμε τα πάντα για να σταθούμε δίπλα σας. Όλοι γνωρίζουμε το κόστος της κλιματικής κρίσης και σας ευχαριστούμε, πρωθυπουργέ, που ασχολείστε ενεργά με αυτό το σημαντικό θέμα και θα εργαστούμε μαζί όσο είναι αυτό εφικτό», τόνισε.

Οι τρεις άνδρες έκοψαν την κόκκινη κορδέλα, ταυτόχρονα, εγκαινιάζοντας επίσημα το περίπτερο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στο περίπτερο έκτασης 6.000 τ.μ. και συνομίλησε με τους Γερμανούς έκθετες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.