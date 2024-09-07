Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Με καθυστέρηση σχεδόν 2 ωρών ξεκίνησε η συνεδρίαση της ΚΕ - Live η εισήγηση Κασσελάκη

«Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι "το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί"- Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει» - Νέες κάλπες ζητούν «87» και Πολάκης

kasselakis

Μέσα σε κλίμα έντασης από τους εργαζόμενους της Αυγής - και με καθυστέρηση σχεδόν 2 ωρών - ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα. 

Νέες κάλπες ζητούν από τον Κασσελάκη με κείμενό τους οι «87» και ο Παύλος Πολάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν κάνει δεχτή την πρότασή τους και παραπέμπει στο καταστατικό συνέδριο του κόμματος. 

«Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι "το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί"» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τόνισε «Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει»

Έξω από το κτήριο που διεξάγεται η συνεδρίαση, έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της «Αυγής» και διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΕ της Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης Κεντρική επιτροπή
