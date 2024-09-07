Μέσα σε κλίμα έντασης από τους εργαζόμενους της Αυγής - και με καθυστέρηση σχεδόν 2 ωρών - ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα.
Νέες κάλπες ζητούν από τον Κασσελάκη με κείμενό τους οι «87» και ο Παύλος Πολάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν κάνει δεχτή την πρότασή τους και παραπέμπει στο καταστατικό συνέδριο του κόμματος.
«Ζούμε ως κόμμα αυτό που έχει πει ο Γκράμσι "το παλιό έχει πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί"» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τόνισε «Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάζει ή βουλιάζει»
Έξω από το κτήριο που διεξάγεται η συνεδρίαση, έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της «Αυγής» και διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΕ της Κουμουνδούρου.
- Ο Κ. Μητσοτάκης έπαιξε ποδοσφαιράκι στην 88η ΔΕΘ –«Είμαι Ολυμπιακός, αλλά εδώ έπρεπε να πω ΠΑΟΚ» - Βίντεο
- Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό αντικαγκελάριο: «Άριστο» το επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας
- Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γερμανό αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.