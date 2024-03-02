Μητσοτάκης για Τεντόγλου: Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία

Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα του διάκριση έδωσε με μύνημά του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Στην κορυφή του κόσμου και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία και την υπερηφάνειά μας.

Μίλτο σε ευχαριστούμε. Θερμά συγχαρητήρια!».

