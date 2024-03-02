Ερώτηση με θέμα «Διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων» κατέθεσαν προς την υπουργό Εσωτερικών 24 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Επικρατείας, Π. Δουδωνή.

Στην ερώτησή τους, την οποία κοινοποιούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρουν ότι «την Παρασκευή 1/3/2024 και έκτοτε, είδαν το φως της δημοσιότητας πολλές καταγγελίες Ελλήνων εξωτερικού που είχαν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, ότι έλαβαν διαφημιστικό email από την νυν ευρωβουλευτή και υποψήφια ξανά της ΝΔ, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς ποτέ να έχουν δώσει σε αυτήν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή να έχουν συναινέσει στην επεξεργασία τους. Είναι ενδιαφέρον ότι τα διαφημιστικά emails δεν στάλθηκαν σε Έλληνες μόνο μιας ή κάποιων κοινοτήτων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά η αποστολή τους είχε έναν μαζικό χαρακτήρα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα και υποψίες για κεντρική μεθόδευση και απόκτηση των εν λόγω διευθύνσεων», σημειώνουν οι βουλευτές και προσθέτουν ότι αρκετές από τις καταγγελίες αυτές, αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο email το έδωσαν μόνο για να εγγραφούν στην πλατφόρμα για την ψήφο των αποδήμων «και πουθενά αλλού».

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η προεκλογική επικοινωνία της κυρίας Ασημακοπούλου «παραβιάζει κατάφορα τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διαφημιστικό newsletter που έλαβαν όσοι εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, πέρα από την ενημέρωση για την καμπάνια της κυρίας Ασημακοπούλου και την υπόσχεση 'θα επικοινωνώ μαζί σας τακτικά', καλούνται να εγγραφούν στο newsletter (γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είχαν εγγραφεί) και αν δεν θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν διαφημιστικό υλικό να κάνουν 'απεγγραφή' από τη λίστα 'Απόδημοι' (γεγονός που αποδεικνύει ότι χωρίς της συναίνεσή τους είχαν βρεθεί τα στοιχεία τους σε αυτή τη λίστα)».

Επισημαίνουν μάλιστα, ότι οι καταγγελίες για παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «προέρχονται από Έλληνες εξωτερικού, γεγονός που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο, τα δεδομένα των εκλογέων που εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, διέρρευσαν από το υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ισχύει, επομένως, η διαβεβαίωση του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (/2016/679/ΕΕ - ΓΚΠΔ) και της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (ν. 4624/2019), ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων που έκαναν εγγραφή στην εφαρμογή για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ήταν η διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό».

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ερωτούν την υπουργό:

1. Πώς κατέληξαν τα στοιχεία που καταχώρησαν οι ψηφοφόροι εξωτερικού στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών στο πολιτικό γραφείο της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ;

2. Ποια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο σας ώστε να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκλογέων είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ;

3. Ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο σας για να διασφαλίσει ότι είναι δυνατή η εκ των υστέρων επαλήθευση και ο προσδιορισμός του εάν και από ποιον έχουν εισαχθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί τα προσωπικά δεδομένα;

4. Ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο σας για την ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

5. Ποια εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας δεδομένων έχουν λάβει οι χειριστές των εν λόγω δεδομένων;

6. Γνωρίζει το Υπουργείο σας, ως οφείλει, πόσοι και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα (άτομα, είτε εταιρείες, είτε κρατικοί είτε ιδιωτικοί φορείς περιλαμβανομένων και των αναδόχων);

7. Κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που έχει κάποια εργασία σε σχέση με τους εκλογικούς καταλόγους, έχει πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων ή η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη;

8. Η πληροφορία είναι διάσπαρτη σε πολλές βάσεις δεδομένων ή σε μία;

9. Στην σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία έχει προβλεφθεί ρήτρα για την περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων;

10. Εφόσον το Υπουργείο δεν μπορεί να διασφαλίσει καν το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων που εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, πως μπορεί να διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκλογέων και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας με επιστολική ψήφο;

Τέλος, ζητούν από την αρμόδια υπουργό να προσκομίσει τη σύμβαση με τον ανάδοχο δημιουργίας της πλατφόρμας για την επιστολική ψήφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

