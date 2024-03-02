Δένδιας: Η πατρίδα μας δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματά της

«Η πατρίδα μας δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματά της, όπως αυτά προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», διεμήνυσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τη Ρόδο όπου επισκέφθηκε την 95η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Τη σχετική διαβεβαίωση παρείχε ο κ. Δένδιας, με αφορμή το γεγονός ότι «η Φινλανδία», την οποία επισκέφθηκε για να μελετήσει το δικό τους μοντέλο στράτευσης, «πρόσφατα εγκατέλειψε τη 'Φινλανδοποίηση'. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, δεν έχει καμία πρόθεση να καταστεί χώρα περιορισμένης κυριαρχίας. Και βέβαια η 'Φινλανδοποίηση' δεν πρόκειται να βρει νέα έδρα στην Ελλάδα» κατέστησε σαφές.

«Και είναι συνταγματική μας υποχρέωση να υπερασπίσουμε αυτά τα δικαιώματα, τα οποία άλλωστε κατοχυρώνονται και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσής μας. Η πατρίδα μας διατηρεί αυτονόητα το δικαίωμα άμυνάς της απέναντι σε κάθε επιβουλή και σε κάθε σημείο του εθνικού μας χώρου, έως και την έσχατη και τη μικρότερη βραχονησίδα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι «η περιφερειακή ενότητα της Ρόδου, οριοθετεί, όχι μόνο τα εθνικά σύνορα, τα σύνορα της πατρίδας μας, αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Συνθήκη της Λωζάνης, οι ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932 και η Συνθήκη των Παρισίων του 1947, κατοχυρώνουν πλήρως και σαφώς την ελληνική κυριαρχία σε όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους» πρόσθεσε, κάνοντας «ειδική αναφορά στη μεγάλη σημασία του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης, δηλαδή του Καστελλόριζου».



Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι «η Ελλάδα, στηριζόμενη στις Ένοπλες Δυνάμεις της και σε όσα έχουν επιτευχθεί στην εξωτερική της πολιτική της τελευταίας τετραετίας, έχει σημαντική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Εξ ου και η διαμόρφωση της 'ατζέντας 2030', δηλαδή της μεγάλης μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη που έγινε στην ιστορία του ελληνικού κράτους».

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού στρατού, πραγματικά ενός στρατού του 21ου αιώνα, ικανού να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτού του αιώνα. Ζητάμε Ένοπλες Δυνάμεις που να πρωταγωνιστούν στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά όταν οι εθνικές ανάγκες το επιβάλλουν και πέρα από αυτή. Αυτή τη στιγμή, ήδη μια φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα και η συμμετοχή μας σε διεθνείς επιχειρήσεις όπως και η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας, αλλά και τη δυνατότητά μας, για την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας, ιδίως όταν η παραβίασή της βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα» επισήμανε περαιτέρω.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι «η Ελλάδα είναι η χώρα που κατ' εξοχήν επαγγέλλεται την δημιουργία και τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα. Ο βραχίονας αυτός μάλιστα μπορεί να προστατεύει τον ρόλο της χώρας μας και των λιμανιών μας, ως ενός σημαντικού εμπορικού κόμβου. Και να επιτρέπει την μεταφορά των προϊόντων προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, προασπίζοντας τη δυνατότητά μας, όχι μόνο να είμαστε ασφαλείς, αλλά και να έχουμε ένα αποδεκτό κόστος επιπέδου ζωής. Όπως ξέρετε, η αύξηση του μεταφορικού κόστους των προϊόντων μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τη μη χρήση από πολλές εταιρίες ναυτιλιακές της διώρυγας του Σουέζ, έχει αυξήσει το κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον Έλληνα καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να προασπίσουμε και το επίπεδο ζωής των πολιτών μας», κατέληξε.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από τον διοικητή της 95 ΑΔΤΕ υποστράτηγο Γεώργιο Μανουρά, για επιχειρησιακά θέματα και την αποστολή του σχηματισμού.

Παρόντες επίσης ήταν επίσης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Παππάς και οι βουλευτές Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Μάνος Κόνσολας και Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.

