H Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά που κατέθεσε εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού.

Το θέμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στο τέλος της συζήτησης, η αντιπρόεδρος της επιτροπής Αναφορών, Γιάνα Τοομ (Εσθονία, Φιλελεύθεροι) ανακοίνωσε ότι η αναφορά παραμένει ανοιχτή και το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή Δικαιοσύνης και Ελευθεριών (LIBE) και στην επιτροπή Μεταφορών (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενημερωμένη γραπτή απάντηση.

Στην παρέμβασή της, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της δεκαενιάχρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, δήλωσε ότι η φωνή των συγγενών των θυμάτων γιγαντώθηκε γιατί ενώθηκε με τη φωνή ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν συνυπογράψει το αίτημα αναφοράς που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εξήγησε ότι τρία είναι τα αιτήματα μείζονος ενωσιακού ενδιαφέροντος: η προστασία του Κράτους Δικαίου, η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η αναφορά καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, «τη συγκάλυψη που ακολούθησε το συμβάν, ιδίως όσον αφορά το φορτίο, το οποίο προκάλεσε την ανεξήγητη έκρηξη και πυρκαγιά, καθώς και την παράνομη αλλοίωση του σκηνικού της σύγκρουσης, που εμπόδισε τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων».

Την απόφαση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για το δυστύχημα των Τεμπών, στήριξαν όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

