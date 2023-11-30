Συλλυπητήρια ανάρτηση στα social media για τον θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού έκανε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τη μεγάλη απώλεια του Βασίλη Βασιλικού. Ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συγγραφείς, με διεθνή προβολή και αναγνώριση. Το βιβλίο του «Ζ», για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική λογοτεχνία και έγινε σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Πέρα από το συγγραφικό του έργο, υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, με συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, τιμώντας με τις υπηρεσίες του και τον Δήμο Αθηναίων ως δημοτικός σύμβουλος» έγραψε ο Χάρης Δούκας. .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.