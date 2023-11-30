Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο του Βασίλη Βασιλικού

Για έναν μεγάλο Μακεδόνα λογοτέχνη που τίμησε σε όλη του την διαδρομή την γη που τον ανέθρεψε, έκανε λόγο η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοδώρα Τζάκρη για την απώλεια του Βασίλη Βασιλικού.

«Αποχαιρετούμε σήμερα τον μεγάλο Μακεδόνα λογοτέχνη που τίμησε σε όλη την διαδρομή του την γη που τον ανέθρεψε. Ήρθε κι η δική μας σειρά να του γράψουμε "Το τελευταίο αντίο". Υπάρχουν άλλοι πολύ καταλληλότεροι από εμένα για να μιλήσουν για το πνευματικό μέγεθος και το πλούσιο έργο του Βασίλη Βασιλικού.Περιορίζομαι στο να θυμίσω ότι πέρασε στην αθανασία, συντροφιά με τις μεγάλες μορφές του 20ου αιώνα όπως τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον δικαστή Χρήστο Σαρτζετάκη, τον «τίγρη» Μανώλη Χατζηαποστόλου και χιλιάδες άλλους συνοδοιπόρους της βασανισμένης γενιάς του. Αυτοί ανέστησαν την Ελλάδα και όρθωσαν την δημοκρατία. Ήταν πάντα παρών στις κρίσιμες στιγμές. Παρών στα χρόνια της Αλλαγής, υποψήφιος με την ΔΗΜΑΡ το 2015 ενώ μας τίμησε με την παρουσία του στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτος βουλευτής Επικρατείας κατα την περίοδο απο 7 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 21 Μαΐου 2023. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, στο όμορφο νησί της Θάσου καθώς και σε όλη την οικουμένη που τον αγάπησε.», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

