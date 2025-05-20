Κίνα: Έτοιμο για δοκιμές το μητρικό σκάφος που μπορεί να εξαπολύσει 100 drones – Δείτε βίντεο 

Τρόμος από ψηλά... Ο λόγος για το νέο κινεζικό «μητρικό αεροσκάφος-drone» που αναμένεται να κάνει την πρώτη δοκιμαστική του πτήση εντός των επόμενων ημερών.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το Τζιου Τιάν (Jiu Tian - Εννέα Ουρανοί) θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει ένα τεράστιο σμήνος έως και 100 drones που θα συνεργάζονται για να παραλύσουν τα συστήματα αεράμυνας του εχθρού.

Το νέο φουτουριστικό κινεζικό αεροσκάφος, με το προσωνύμιο «Μητέρα του Θανάτου», θα μπορούσε να απογειωθεί για μια δοκιμαστική πτήση εντός ημερών, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που έδειξε αναπαράσταση των δυνατοτήτων του με γραφικά.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα αναπτυχθεί από την πολεμική αεροπορία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και στοχεύει να θέσει τις βάσεις για την επέκταση της κινεζικής εμβέλειας στις εναέριες μάχες.



Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα δείχνει μια απεικόνιση των δυνατοτήτων του Τζιου Τιάν και την ικανότητά του να αναπτύσσει πολλά drones ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές της ατράκτου του.

Το drone με κινητήρα τζετ θα υποβληθεί πρώτα σε μια σειρά δοκιμών πριν αναπτυχθεί πλήρως από την κινεζική πολεμική αεροπορία.

Το αεροσκάφος, ​που κινείται σε εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρο, μπορεί να μεταφέρει έως και έξι τόνους πυρομαχικών και μικρότερα drones, με μέγιστη εμβέλεια 7.000 χιλιομέτρων.

Το Τζιου Τιάν είναι η τελευταία προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο προηγμένης τεχνολογίας drone της Κίνας, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) να γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

Το νέο κινεζικό «ντροουνοφόρο» θεωρείται αντίπαλος των καθιερωμένων και πιο συμβατικών αμερικανικών drones όπως το RQ-4 Global Hawk και το MQ-9 Reaper, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην South China Morning Post.

Σχεδιάστηκε από την κρατική Aviation Industry Corporation of China και κατασκευάστηκε από την Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing.

Ο κατασκευαστής λέει ότι ο σχεδιασμός του Τζιου Τιάν του επιτρέπει να εκτελεί διάφορες λειτουργίες, όπως μεταφορές υψηλής ασφάλειας, συνοριακή άμυνα και επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, μια εξοπλιστική ενίσχυση που παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά από της επανειλημμένες απειλές της για προσάρτηση της Ταϊβάν.

