Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα της Αεροπορίας Στρατού με 13 επιβάτες

Επί τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να βγουν από το όχημα

Στις φλόγες τυλίχτηκε όχημα της Αεροπορίας Στρατού, τύπου βαν, ενώ βρισκόταν εν κινήσει μεταφέροντας δεκατρείς ένστολους. Το περιστατικό συνέβη στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο 452ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Επί τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να βγουν από το όχημα εγκαίρως και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

