Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα της Αεροπορίας Στρατού με 13 επιβάτες

Στις φλόγες τυλίχτηκε όχημα της Αεροπορίας Στρατού, τύπου βαν, ενώ βρισκόταν εν κινήσει μεταφέροντας δεκατρείς ένστολους. Το περιστατικό συνέβη στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο 452ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ημιφορτηγό, στο 452ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στον Μακρυγιαλό Πιερίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. May 20, 2025

Επί τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να βγουν από το όχημα εγκαίρως και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

