Ερείπια, βρωμιά και σκόνη. Σε αυτό το σκηνικό στη βόρεια Γάζα ένα 12χρονο κορίτσι κρατά δύο κουβάδες με τα αδύνατα χεράκια του και έχει μια αποστολή: να βρει φαγητό και νερό.

A UN-backed report published earlier this month said that one in five people in Gaza are facing starvation.



Η Jana Mohammed Khalil Musleh Al-Skeifi και η οικογένειά της λένε ότι είναι πλέον εκείνη που είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες για όλους από τότε που ένας Ισραηλινός ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε τον μεγαλύτερο αδερφό της πριν από ένα χρόνο περίπου. Οι γονείς της αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και γι'αυτό η ίδια είναι πλέον εκείνη που τους φροντίζει, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

«Δεν θέλω να κουραστεί ο πατέρας μου. Γι' αυτό είμαι δυνατή»

«Δεν θέλω να κουραστεί ο πατέρας μου. Γι' αυτό είμαι δυνατή. Θέλω να είμαι δυνατή, για να μην υποφέρει ο πατέρας μου», είπε η Jana στο CNN ενώ περίμενε στην ουρά σε ένα σημείο διανομής νερού στην πόλη της Γάζας. «Ο πατέρας μου είναι ηλικιωμένος και έχει καρδιακή νόσο. Αν προσπαθήσει να κουβαλήσει τον κουβά, θα πέσει».

Το μικρό κορίτσι κουβαλά δύο κουβάδες γεμάτους νερό μέχρι το σπίτι, οι αρθρώσεις των δακτύλων της ασπρίζουν από το βαρύ φορτίο και το παντελόνι της γίνεται μούσκεμα καθώς κυλά το πολύτιμο νερό.

Η εύρεση τροφής και νερού έχει γίνει δύσκολη λόγω του βάναυσου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και των συμμάχων της στις 7 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η κατάσταση έχει γίνει απελπιστική, από τότε που το Ισραήλ επέβαλε ολοκληρωτικό αποκλεισμό σε κάθε βοήθεια πριν από περίπου 11 εβδομάδες.

Έκθεση υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανέφερε ότι ένας στους πέντε ανθρώπους στη Γάζα αντιμετωπίζει πείνα καθώς η περιοχή, όπου ζουν 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι, πλησιάζει περισσότερο στον ανθρωπογενή λιμό.

Το Ισραήλ είπε ότι ο αποκλεισμός, μαζί με μια νέα στρατιωτική εκστρατεία, έχει σκοπό να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στον θύλακα. Ωστόσο πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως πολεμικό όπλο.

Η απόκτηση καθαρού νερού ήταν δύσκολη εδώ και μήνες επειδή το Ισραήλ περιορίζει την πρόσβαση σε εξοπλισμό επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού, ισχυριζόμενος ότι αυτά τα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων.

Η ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ανέφερε ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των 1.700 ειδών νερού και αποχέτευσης που προσπάθησε να παραδώσει στη Γάζα από τον Ιανουάριο του 2024 έως τις αρχές Μαρτίου 2025 απορρίφθηκαν από τις ισραηλινές αρχές.

«Μπορεί μετά βίας να γεμίσεις έναν κουβά, γιατί δεν υπάρχει σωστό σύστημα ουράς και αν περιμένεις, μπορεί να μην λάβεις τίποτα. Μερικές φορές πρέπει να φύγουμε χωρίς να λάβουμε κάτι», είπε η Jana.

«Κάθομαι εκεί για ώρες και περιμένω να γεμίσω έναν κουβά. Είναι απαίσιο συναίσθημα».

Η οικογένεια είπε στο CNN ότι είχε καταφύγει στη χρήση αλμυρού νερού για να καθαρίσει και να μαγειρέψει στο παρελθόν.

«Σταγόνα στον ωκεανό»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα επιτρέψει μια «βασική ποσότητα φαγητού» να εισέλθει στη Γάζα καθώς ξεκίνησε τη νέα του μεγάλη επίθεση στη λωρίδα. Ο λόγος, είπε ο στρατός, ήταν το γεγονός ότι μια «κρίση πείνας» στη Γάζα θα «έθετε σε κίνδυνο την επιχείρηση».

Την επόμενη μέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδειξε ότι το Ισραήλ είχε κάνει το βήμα επειδή οι δυτικοί σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, απειλούσαν να αποσύρουν την υποστήριξή τους προς τη χώρα εάν οδηγούσε τη Γάζα να πέσει σε λιμό.

Ωστόσο, μόνο πέντε φορτηγά επετράπη να εισέλθουν τη Δευτέρα, όταν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δήλωσαν ότι απαιτούνται 500 ημερησίως μόνο για να ταΐσουν όσους το χρειάζονται περισσότερο. Ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Tom Fletcher, περιέγραψε την παράδοση ως «σταγόνα στον ωκεανό αυτού που χρειάζεται επειγόντως».

Η πείνα γίνεται καταστροφική. Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι τουλάχιστον 57 παιδιά έχουν πεθάνει από τις συνέπειες του υποσιτισμού από την έναρξη του πολέμου.

Η ανηψιά της Jana, Janat, ήταν μία από αυτές, λέει η οικογένειά της.

«Όλοι απλώς παρακολουθούσαν»

Ενώ η Janat (η ανηψιά της Jana) γεννήθηκε μικρή, ζυγίζοντας μόλις 2,6 κιλά, η μητέρα της Aya είπε στο CNN ότι το κοριτσάκι μεγάλωνε και έπαιρνε βάρος. Έγινε ένα υγιές μωρό, φτάνοντας σε βάρος περίπου 4 κιλά. Άρχισε να χαμογελά, ήταν σε εγρήγορση. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν όταν η Janat ήταν έξι εβδομάδων.

Στις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ επέβαλε τον πλήρη αποκλεισμό του στη Γάζα, εμποδίζοντας ακόμη και τις πιο βασικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των βρεφικών τροφών και των φαρμάκων, να εισέλθουν στη λωρίδα.

Η Aya είπε ότι όταν το φαγητό έγινε σπάνιο, άρχισε να δυσκολεύεται να θηλάσει τη Janat, η οποία άρχισε να χάνει βάρος. Το μωρό εμφάνισε χρόνια διάρροια, αφυδατώθηκε και σύντομα ήταν σε τόση άσχημη κατάσταση που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

«(Στο νοσοκομείο) είπαν ότι υπήρχε ένα ειδικό ιατρικό γάλα που θα τη βοηθούσε να πάρει βάρος και να σταματήσει τη διάρροια - αλλά δεν το βρήκαμε. Ψάξαμε σε όλη τη Γάζα, νοσοκομείο σε νοσοκομείο, φαρμακείο σε φαρμακείο. Ακόμη και το Υπουργείο Υγείας μας είπε ότι δεν ήταν διαθέσιμο», είπε η Aya στο CNN.

Ένα βίντεο του CNN με τη Janat από τα μέσα Απριλίου δείχνει το μικροσκοπικό μωρό τυλιγμένο να το κρατά σφιχτά η Aya. Το μωρό λόγω του έμοιαζε περισσότερο με νεογέννητο παρά με τετράμηνο. Τα αδύνατα δαχτυλάκια της φαινόταν να βγαίνουν από την κουβέρτα και φαινόταν νυσταγμένη.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της Janat αγωνιζόταν να επιβιώσει επίσης, αποδυναμωμένη από την έλλειψη τροφής και καθαρού νερού. Όπως πολλές νέες μητέρες στη Γάζα σε αυτές τις συνθήκες, έχασε το γάλα της – με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταΐσει το μωρό της. Η υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ έκθεση σχετικά με την πείνα στην περιοχή ανέφερε ότι σχεδόν 11.000 έγκυες γυναίκες στη Γάζα κινδυνεύουν ήδη από λιμό και σχεδόν 17.000 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες θα χρειαστούν επείγουσα θεραπεία για οξύ υποσιτισμό τους επόμενους μήνες.

Η κατάσταση της Janat επιδεινώθηκε. Η μητέρα της είπε στο CNN ότι το μωρό άρχισε να δυσκολεύεται να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του και οι γιατροί είπαν ότι το επίπεδο σακχάρου στο αίμα της ήταν επικίνδυνα χαμηλό. Τα επίπεδα οξυγόνου της έπεφταν. Ο υποσιτισμός προκάλεσε δυσλειτουργία των νεφρών και του συκωτιού της και ως αποτέλεσμα το αίμα της έγινε όξινο.

«Παρακάλεσα όλο τον κόσμο να τη σώσει. Ήθελα απλώς κάποιος να τη σώσει, να της δώσει το γάλα που χρειαζόταν. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει. Όλοι απλώς παρακολουθούσαν», είπε η μητέρα της Janat.

Η μητέρα της Janat είπε στο CNN ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο είχαν συστήσει να μεταφερθεί η Janat στο εξωτερικό. Η οικογένεια κατάφερε μάλιστα να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής και της άδειας για να φύγει η Janat.

Όμως το κοριτσάκι πέθανε στις 4 Μαΐου, πριν αυτό καταστεί δυνατό. Σε ηλικία τεσσάρων μηνών, ήταν μόλις 2,8 κιλά (6 λίβρες 3 ουγκιές), μόλις λίγο παραπάνω από το βάρος γέννησής της.

Οι ιατρικές εκκενώσεις από τη Γάζα έχουν γίνει εξαιρετικά σπάνιες, ειδικά από τότε που το Ισραήλ επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Μάρτιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 12.000 ασθενείς στη Γάζα χρειάζεται να απομακρυνθούν και ότι μόνο 123 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μετά την επιβολή του αποκλεισμού τον Μάρτιο.

Βλέποντας τις φωτογραφίες της Janat, την επόμενη μέρα του θανάτου του μωρού, η Jana έβαλε τα κλάμματα. «Περιμέναμε, συνέχισαν να λένε "Σάββατο" και "Κυριακή", περιμέναμε μέχρι να πεθάνει", είπε η Jana.

«Νιώθω σαν να έχω πεθάνει»

Μετά από 18 μήνες πολέμου, κάθε πτυχή της ζωής της Jana είναι γεμάτη δυσκολίες.

Έχει πολύ λίγο φαγητό για να φάει και νερό για να πιει, δεν έχει σχολείο για να πάει, δεν έχει ασφαλή χώρο για να κοιμηθεί. Δεν υπάρχει ρεύμα και το μέρος που αποκαλεί σπίτι είναι ένα μισογκρεμισμένο σπίτι στην πόλη της Γάζας. Οι τοίχοι του είναι μαύροι λόγω φωτιάς.

Η Jana ζούσε σε ένα σπίτι όπου το νερό ερχόταν από μια βρύση και το φως εμφανιζόταν με το πάτημα ενός διακόπτη. Υπήρχε φαγητό, υπήρχε σχολείο, υπήρχε μια παράσταση χορού κατά την οποία εκείνη και οι φίλες της ήταν στο επίκεντρο της προσοχής, φορώντας ταιριαστά ρούχα και χορεύοντας καθώς όλοι χειροκροτούσαν.

Παρακολουθώντας το εν μέσω καταστροφής, όντας περικυκλωμένοι από βομβαρδισμένα σπίτια και ερείπια, το βίντεο μοιάζει σαν να προέρχεται από διαφορετικό σύμπαν.

«Δεν μου έχει μείνει κανένας. Νιώθω σαν να έχω πεθάνει», είπε η 12χρονη στο CNN, με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. «Συναισθηματικά, είμαι νεκρή».

Η μεγάλη οικογένεια της Jana έχει αποδεκατιστεί από τον πόλεμο. Έχει χάσει έναν αδερφό, έναν κουνιάδο, έναν ξάδερφο και μια ανιψιά και είναι τρομοκρατημένη μήπως χάσει τη μητέρα της που έχει καρκίνο του θυρεοειδούς που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 53.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο τους τελευταίους 18 μήνες, περίπου το 4% του πληθυσμού της λωρίδας. Αυτό σημαίνει ότι στους 40 ανθρώπους που ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο, ένας είναι πλέον νεκρός. Ωστόσο, υπάρχει λίγος χρόνος για να τους θρηνήσεις όταν η επιβίωση απαιτεί τόση προσπάθεια.

Πεινασμένα παιδιά

Όταν μια κοινοτική κουζίνα παίρνει προμήθειες, ένα μεγάλο πλήθος πεινασμένων παιδιών συγκεντρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρακολουθούν κάθε κίνηση των εργαζομένων, περιμένοντας με ανυπομονησία τη στιγμή που το φαγητό είναι έτοιμο.

Είναι σαφές ότι δεν είναι αρκετό για όλους, έτσι τα παιδιά αναζητούν το καλύτερο σημείο, τεντώνοντας τα χέρια τους για να πλησιάσουν το δοχείο τους όσο πιο κοντά μπορούν στο μπροστινό μέρος, προσπαθώντας απεγνωσμένα να τραβήξουν την προσοχή όσων μοιράζουν τα γεύματα. Κάποια ουρλιάζουν και κλαίνε.

Η Jana είναι τυχερή. Δύο κουταλιές ζυμαρικά με νερουλή σάλτσα ντομάτας πέφτουν στο δοχείο της. Φαίνεται εξαντλημένη και πεινασμένη, αλλά ευτυχισμένη.

Καθώς περπατά στο σπίτι με το δοχείο που έχει το φαγητό εκείνη δεν το αγγίζει μέχρι να φτάσει στο σπίτι όπου περιμένουν τα πεινασμένα αδέρφια και τα ανήψια της. Μόνο τότε, μοιράζοντας το μαζί τους, η Jana πέφτει με τα μούτρα.

