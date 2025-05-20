Λογαριασμός
Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άνγκοραμ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στα ανοικτά του Άνγκοραμ, στη βορειοδυτική Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άνγκοραμ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Η Παπούα Νέα Γουινέα βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

