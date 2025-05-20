Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στα ανοικτά του Άνγκοραμ, στη βορειοδυτική Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άνγκοραμ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.
Notable quake, preliminary info: M 6.4 - 81 km ENE of Angoram, Papua New Guinea
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό.
Η Παπούα Νέα Γουινέα βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
🔔#Earthquake M6.3 occurred 94 km NE of #Angoram (Papua New Guinea) 10 min ago (local time 01:06:03).
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/EA36a5H7eV
🖥https://t.co/dtKH1Uua6E pic.twitter.com/BaFuzjmUXd
