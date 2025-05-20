Πολωνία: Στο δικαστήριο ύποπτος για σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Κατηγορίες σε έναν άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε να βοηθήσει τις ρωσικές ξένες υπηρεσίες να δολοφονήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απήγγειλαν την Τρίτη οι πολωνικές αρχές.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Πάβελ Κ., συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024 μετά από συνεργασία μεταξύ Πολωνών και Ουκρανών εισαγγελέων και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών.

Σύμφωνα με τους Πολωνούς εισαγγελείς, είχε δηλώσει την «ετοιμότητά του» να ενεργήσει για τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και είχε επαφές με Ρώσους που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι δραστηριότητες είχαν ως στόχο να βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες μιας πιθανής απόπειρας δολοφονίας κατά της ζωής... του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Τα καθήκοντα του Πάβελ Κ. περιελάμβαναν τη συλλογή και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ρζεσζόφ-Γιασιόνκα στη νοτιοανατολική Πολωνία, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Η Πολωνία, κόμβος για τον δυτικό στρατιωτικό εφοδιασμό της Ουκρανίας, δηλώνει ότι έχει γίνει σημαντικός στόχος Ρώσων κατασκόπων, κατηγορώντας τη Μόσχα και τη σύμμαχό της Λευκορωσία ότι προσπαθούν να την αποσταθεροποιήσουν - κατηγορίες τις οποίες το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Πηγή: skai.gr

