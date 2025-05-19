Ένα απίστευτο τροχαίο έγινε χθες στο Περιστέρι όταν μία νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και καρφώθηκε σε τυροπιτάδικο – αναψυκτήριο, οικογενειακή επιχείρηση, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

Την ώρα που η κοπέλα «μπούκαρε» με το τζιπ που οδηγούσε στο κατάστημα, ευτυχώς δε βρισκόταν μέσα κανείς. Σαν από θαύμα, 11 άτομα της οικογένειας που ήταν μέσα στο μαγαζί, αποφάσισαν να το κλείσουν και να φύγουν 10 λεπτά πριν το περιστατικό.

Οι γείτονες ενημέρωσαν αμέσως την ιδιοκτήτρια και η γυναίκα σοκαρισμένη γύρισε και βρήκε το μαγαζί της διαλυμένο.

«Σαν να είχε πέσει βόμβα…Ευτυχώς, που λείπαμε… Θα μας σκότωνε όλους, εγγόνια, παιδιά, ήμασταν 3 οικογένειες μέσα, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα» δήλωσε η ιδιοκτήτρια στον ΣΚΑΪ.

