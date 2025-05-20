Οι ουγγρικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ταυτοποιήσει δύο Ουκρανούς κατασκόπους, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος την Τρίτη, στο πλαίσιο μιας σειράς αμοιβαίων κατηγοριών για κατασκοπεία μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου.

Ένας από τους δύο άνδρες είχε αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα της αντιπολίτευσης και οργάνωνε συναντήσεις με πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες «για να επηρεάσει τη στάση της Ουγγαρίας ως προς τη σύγκρουση στην Ουκρανία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η ανάρτηση, η οποία περιλάμβανε δηλώσεις του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, Μάτε Κότσις, δεν ανέφερε πότε έλαβαν χώρα οι δραστηριότητες αυτές, αλλά σημείωσε ότι στον συγκεκριμένο άνδρα έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου το 2024.

Ο δεύτερος άνδρας φέρεται να αναζητούσε στρατιωτικές και ενεργειακές πληροφορίες και βρίσκεται υπό ποινική έρευνα για κατασκοπεία, σύμφωνα με τον Κόβατς.

Η ουκρανική υπηρεσία εξωτερικής κατασκοπείας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο μέσω email.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.