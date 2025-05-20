Παναθηναϊκός: Ο μετρ των τίτλων μετρά αντίστροφα για την… «πράσινη» κορυφή

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague έχει πλέον ξεκινήσει. Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Άμπου Ντάμπι, κουβαλώντας μαζί του όνειρα, φιλοδοξίες και την πίστη για το repeat στην κορυφή της Ευρώπης. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπαίνει στη «μάχη» με αυτοπεποίθηση, έχοντας πίσω της μια γεμάτη σεζόν και μπροστά της μια ακόμα μεγάλη πρόκληση.

Ο Αταμάν δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής, είναι ο αρχιτέκτονας των θριάμβων. Ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει τα Final Four σε… προσωπική του υπόθεση. Ξέρει όσο λίγοι να «χορεύει» στην πίεση των μεγάλων αγώνων και να μετατρέπει την ένταση σε κίνητρο για νίκη. Μετρώντας ήδη τρεις κατακτήσεις Euroleague στα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχει σφραγίσει το όνομά του στο πάνθεον των κορυφαίων. Τώρα, με τον Παναθηναϊκό στο πλευρό του, κοιτάζει μόνο την κορυφή και στοχεύει στο 4ο προσωπικό τίτλο. Για τον Αταμάν, η δόξα δεν είναι απλώς παρελθόν… είναι συνήθεια.

