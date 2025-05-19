Παρέμβαση Θεοδωρικάκου μετά το δημοσίευμα του skai.gr για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Του Βαγγέλη Δουράκη

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου προκάλεσε η αποκάλυψη του skai.gr για ασφαλιστική εταιρεία «κολοσσό» η οποία ενημέρωνε με επιστολή τους πελάτες της πως θα πρέπει από τον Ιούνιο να πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα νοσηλεία τους και να έρχεται εκ των υστέρων να τους καταβάλει τα χρήματα που εκτιμά πως πρέπει να δώσει! Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο περιθώριο συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεδοσίου, εμφανίστηκε κάθετος, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψει να αλλάξει η φιλοσοφία δεκαετιών σε αυτά τα συμβόλαια.

Όπως είχε επισημάνει το skai.gr στις 7 Μαΐου στο σχετικό δημοσίευμα, αυτή η ενέργεια μιας κορυφαίας εταιρείας του ασφαλιστικού κλάδου, «άνοιγε τον ασκό του Αιόλου» και επέτρεπε και σε άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν ανάλογες πρακτικές διαφοροποιώντας τελείως τους «κανόνες του παιχνιδιού».

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την αποκάλυψη του skai.gr

Οι αποκαλύψεις του skai.gr προκάλεσαν σάλο και αναταράξεις στην εγχώρια αγορά, σε τέτοιο βαθμό που οδήγησαν τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν αυτό το «καυτό» θέμα και να κάνουν ό,τι απαιτείται, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Πέρα από την αρμόδια Γραμματεία του Υπουργείου με το ζήτημα θα ασχοληθεί και η Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης

(ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, πως το γεγονός ότι το skai.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας τις προθέσεις της για τα «παλαιά» ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανάγκασε την ασφαλιστική εταιρεία «κολοσσό» όχι απλά να «αναδιπλωθεί», αλλά να πάρει πίσω οριστικά τα νέα δεδομένα που είχε βάλει στο τραπέζι.

Έτσι, προχωρά σε αναίρεση της απόφασής της που αφορά περίπου 19.000 παλαιά συμβόλαια υγείας, την οποία είχε περιγράψει λεπτομερώς στο δημοσίευμά του στις 7 Μαΐου το skai.gr. Μια υπόθεση που την είχε φέρει πρώτο στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας και τους κινδύνους που προέκυπταν να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες την ίδια τακτική.

Τα «μαζεύει» άρον – άρον η εταιρεία - Θα καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας

Στο δημοσίευμα αυτό το skai.gr αποκάλυψε, πως: «Κάτοχοι συγκεκριμένων προγραμμάτων υποχρεώνονται βάσει της εν λόγω επιστολής (σ.σ.: την οποία είχε αποστείλει η εταιρεία), από τον Ιούνιο και μετά να εξοφλούν πλήρως τα έξοδα νοσηλείας τους, εφόσον χρειαστεί να εισαχθούν. Κατόπιν θα πρέπει να

υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου αυτά να … αξιολογηθούν και στη συνέχεια να λάβουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό της αποζημίωσης».

Και σημείωνε: «Αυτή η νέα λογική που υιοθετεί η εν λόγω εταιρεία, έρχεται να ανατρέψει χρόνιες πρακτικές του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς μέχρι και σήμερα γίνεται απευθείας εξόφληση από τις ίδιες τις εταιρείες των όποιων νοσοκομειακών δαπανών απαιτούνται για τους πελάτες τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η επιστολή που προωθούσε η εταιρεία, η οποία ερχόταν να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, «μετά τη νοσηλεία σας θα πρέπει να προσκομίσετε το έντυπο αναγγελίας αποζημίωσης καθώς και όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και εξοφλημένα παραστατικά εξόδων, δηλαδή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Με βάσει τα προσκομισθέντα έγγραφα θα διενεργείται το συντομότερο δυνατόν ο έλεγχος και θα λαμβάνετε

την αποζημίωσή σας, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό».

Ξεκαθαρίζει με άλλα λόγια στους πελάτες της πως «εσείς πληρώνετε το όποιο κόστος της νοσηλείας σας και κατόπιν… βλέπουμε τι σας πληρώνουμε και πότε».

Κάτι φυσικά που επί της ουσίας αφήνει «γυμνούς» τους κατόχους των συγκεκριμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι αν δεν έχουν τα χρήματα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα της νοσηλείας τους θα πρέπει από τη μια να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ποσά και από την άλλη να περικόψουν» τις παροχές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να απολαύσουν εάν η εταιρεία απλά πλήρωνε απευθείας η ίδια -όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα-

και κάλυπτε τα κόστη για νοσηλεία».

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα λοιπόν, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε σημείο να φτάσουμε σήμερα να έχουμε παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο σημειωτέον επίσης είχε καταγγείλει αυτές τις πρακτικές.

Επιπλέον, η ίδια η εταιρεία αναγκάστηκε να πάρει οριστικά πίσω τις αποφάσεις της και όπως λένε οι σχετικές πληροφορίες, ενδεχομένως θα ορίσει για τους παλαιούς ασφαλισμένους της συγκεκριμένα νοσοκομεία με τα οποία θα συμβληθούν και θα μπορούν να νοσηλεύονται σε αυτά εάν χρειαστεί, χωρίς να πληρώνουν ούτε ευρώ από την τσέπη τους, αφού θα καλύπτει τα έξοδα η ασφαλιστική. Με άλλα λόγια, θα συνεχίσει να ακολουθείται η πάγια πρακτική ετών.

Πηγή: skai.gr

