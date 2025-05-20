Έκτη χρονιά για το Alimos Classic Car Sunday και οι διοργανωτές της μεγαλύτερης στατικής έκθεσης κλασικών αυτοκινήτων, θα συγκεντρώσουν για μία ακόμα φορά μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής τα 250 σημαντικότερα αυτοκίνητα της χώρας αυτή την Κυριακή 25 Μαΐου 2025. Στο ACCS VI όμως, θα υπάρχουν και τιμητικά αφιερώματα στους Έλληνες δημιουργούς αλλά και στο «ταπεινό» θαύμα της Citroen, το θρυλικό 2CV.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης εξηγεί: «Η πολιτιστική αξία της εκδήλωσης ενισχύεται φέτος με δυο τιμητικά αφιερώματα. Αποδίδουμε την τιμή που τους πρέπει, στους δυο ιστορικούς ίππους της Citroen, το 2CV της, και βραβεύουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτοκινήτων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από Έλληνες. Οι επισκέπτες μας θα δουν για πρώτη φορά από κοντά, το ιστορικά πρώτο αυτοκίνητο ελληνικής κατασκευής 1908, του Νίκου Θεολόγου, δίπλα σε εντυπωσιακά πρόσφατα επιτεύγματα, αλλά και ιστορικά ελληνικά τετράτροχα. Οφείλω, πάντως, να ευχαριστήσω τη Finos Film για το έξοχο επίκαιρο αφιέρωμα στα αυτοκίνητά της, αλλά και τις Λέσχες και τους ιδιώτες που κάθε χρόνο φέρνουν τα πολύτιμα, συλλεκτικά τους οχήματα για... ανάπαυση πλάι στο κύμα, στον παραλιακό μας πεζόδρομο.»

Ο Νίκος Μαστοράκης, δημιουργός και πάντα συνδιοργανωτής, με τον Δήμο Αλίμου, της θεαματικής εκδήλωσης, περιγράφει το φετινό ACCS VI: «Μέσα σε ατμόσφαιρα φιέστας, με φαγητό 60’s και κατάλληλη μουσική, θα φιλοξενήσουμε... την ιστορία. Στο αφιέρωμα “Made by Greeks”, από το ιστορικό του Θεολόγου, περνάμε στο Enfield 8000, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, που φτιάχτηκε το 1973 στη Σύρο και μας το δανείζει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, για να το φιλοξενήσει η ΔΕΗ Blue, μετά στο Pony της Citroen και τις σύγχρονες συναρπαστικές δημιουργίες: o Δημήτρης Κορρές φέρνει το απίστευτο Ρ3 του και ο Παύλος με τη Στέλλα Κεραμπός, τα δικά τους K2 που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική και διεθνή αγορά. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες τέτοια σπάνια δείγματα ελληνικής εφευρετικότητας και είναι επίσης η πρώτη φορά που θα δουν τόσα πολλά 2CV της Citroen, το τιμώμενο αυτοκίνητο της χρονιάς. Η μουσική, από ροκ’ν’ρολ μέχρι ντίσκο, θα αλλάζει ανά ημίωρο, η Volks Bar θα έχει έτοιμα μπέργκερς, χοτ ντογκς, ντόνατς, κοκτέιλς και διάσπαρτα θα είναι τα θρυλικά παγωτά της εκδήλωσης, παραδοσιακό μαλλί της γριάς, κλασικό ποπ κορν. Τα 250 σπανιότερα αυτοκίνητα της χώρας, τα φέρνουν οι προσφιλείς μας Λέσχες ΣΙΣΠΑ, ΦΙΛΠΑ, ΟΡΚΑ, ΣΔΙΟ, FIAT 500, 2CV CITROEN, που έρχονται σύσσωμες, και ο θεατής θα δει μια συναρπαστική γκάμα οχημάτων, από κλασικά της εταιρείας Ariantique και ιστορικά στρατιωτικά μέχρι τα πανάκριβα future classics (Ferrari, Lamborghini, Bentley) που φέρνει κάθε χρόνο ο Πάρης Ηλιάδης.»

Μια Rolls Royce θα κερδίσει ένας τυχερός των δωρεάν λαχείων, αλλά μόνο για μία Κυριακή, με σοφέρ, και γεύμα με την παρέα του. Φυσικά και φέτος υπάρχει Souvenir Shop με καπελάκια, μπλουζάκια, πόστερ και κούπες του καφέ, ενθύμια από το ACCS VI.

Ελεύθερη είσοδος για τους επισκέπτες από 13:00 μέχρι 18:30 αυτή την Κυριακή 25 Μαΐου 2025.

Πηγή: skai.gr

