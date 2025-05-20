Σούμποτιτς: «Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του Αταμάν»

Για... όλους και για όλα μίλησε ο Λευτέρης Σούμποτιτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην σερβική ιστοσελίδα «meridiansport.rs». O παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε στο επερχόμενο Final Four, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Εργκίν Αταμάν.



Ο 68χρονος Ελληνο-Σλοβένος, είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει καθίσει στους πάγκους και των «αιωνίων» (Παναθηναϊκός 1997-99 και Ολυμπιακός 2002-03) που συμμετέχουν στο Final Four της Euroleague. Και φυσικά, δεν παρέλειψε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού.

«Αν συναντηθούν στον τελικό... θα υπάρξουν πολλά πράγματα! Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να προβλέψω αν θα φτάσουν στους τελικούς. Ομπορεί να έχει πιο εύκολη δουλειά, αλλά στο Final-4 είναι 25% για κάθε ομάδα. Ημέρα, κίνητρο, τύχη... Αν βρεθούν στους τελικούς, παρόλο που ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο φορές στην, δεν σημαίνει τίποτα. Αν μου πρόσφεραν ένα στοίχημα, δεν θα», ανέφερε αναλυτικά.Στη συνέχεια μίλησε για τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε,: «Έχει αυτή τη γκρίνια. Ήταν έτσι και ως παίκτης. Έχει κίνητρο. Έχει ιστορία. Το πήρε από τον. Παρεμπιπτόντως, τη χρονιά που κέρδισε την Euroleague με την Μπαρτσελόνα, το 2003, έχασα από αυτούς με τονσε ένα αβέβαιο τέλος, αλλιώς θα είχαμε πάει στο Final Four. Έχει πολλή εμπειρία, ήταν θεός και αυτοκράτορας στη Λιθουανία, μετά δέχτηκε μερικά χαστούκια στο πρόσωπο στη Μπαρτσελόνα και τώρα είναι κορυφαίος στη».Έπειτα, μιλώντας για τον, είπε: «Έχει ταλέντο. Και ξέρει από μπάσκετ. Οι Έλληνες μου ζήτησαν πρόσφατα να συγκρίνω τον. Τους είπα ότι για μένα ο Μπαρτζώκας είναι ανάμεσα στους τρεις καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και ο Αταμάν ανάμεσα στους πέντε. Και είπα ότι. Το είδα εναντίον του Άρη, ενός συλλόγου που αγαπώ πολύ. Ο Παναθηναϊκός προηγούνταν με εννέα πόντους, είχε ήδη τελειώσει καιγια να σκοράρουν περισσότερους πόντους.Αν ήμουν προπονητής του, δεν θα του έδινα το χέρι. Και οι διαιτητές φταίνε πάντα. Αλλά, προφανώς, είναι καλός προπονητής. Παρόλο που είχε τον... Αν και πρέπει να ειπωθεί ότι μέχρι τον Δεκέμβριο της περασμένης σεζόν, μέχρι να έρθει ο, έχαναν τα πάντα. Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε ποτέ έναν παίκτη, αλλά ο καθένας είχε τους ρόλους του. Ο Ζέλικο είναι το Νο. 1. Μου αρέσει οαπό την Μπάγερν. Ο Μεσίνα, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα, αλλά δεν έχει δείξει πολλά τελευταία, και οθα πάλευαν για την τέταρτη θέση».

