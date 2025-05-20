Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συζητήσει την απέλαση Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Λιβύη, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει επικοινωνήσει με χώρες της περιοχής για να διερευνήσει εάν θα ήταν διατεθειμένες να δεχτούν Παλαιστινίους που επιθυμούν να μετακινηθούν εθελοντικά.

«Αυτό που έχουμε συζητήσει με κάποιες χώρες είναι αν κάποιος θελήσει οικειοθελώς να φύγει για ένα διάστημα -επειδή είναι άρρωστος, επειδή τα παιδιά του χρειάζονται σχολείο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο– αν υπάρχουν χώρες που είναι πρόθυμες να τους δεχτούν για λίγο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει να έχει αναφερθεί η Λιβύη μεταξύ των πιθανών χωρών υποδοχής, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την επανέναρξη των αποστολών τροφίμων προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι άλλα 100 φορτηγά αναμένεται να περάσουν μετά τα αρχικά, και ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτές επικεντρώνονται στην ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.