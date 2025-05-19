Μήνυμα Οτσαλάν μετά τη διάλυση του PKK: Εισηγείται «αλλαγή» για να συμφιλιωθούν η Τουρκία και οι Κούρδοι

Είναι απαραίτητο να υπάρξει «μείζων αλλαγή παραδείγματος» για να αποκατασταθεί η σχέση ανάμεσα στο κράτος της Τουρκίας και στην κουρδική μειονότητα της χώρας, μετά την ιστορική απόφαση του PKK να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, έκρινε χθες Κυριακή ο φυλακισμένος ιδρυτής της παράταξης αυτής, ο Αμπντουλά Οτσαλάν.

Το μήνυμα του 76χρονου Αμπντουλά Οτσαλάν δημοσιοποιήθηκε από αντιπροσωπεία του κόμματος DEM, που τον επισκέφθηκε στο νησί-φυλακή Ίμραλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκτίει σε απόλυτη απομόνωση ποινή ισόβιας κάθειρξης από το 1999.

Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη μετά την ανακοίνωση τη 12η Μαΐου πως το PKK διαλύεται, με σκοπό να γυρίσει η σελίδα του πολυαίμακτου κεφαλαίου που άνοιξε το 1984, όταν το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν του «Άπο», όπως αποκαλείτο ο κ. Οτσαλάν, πήρε τα όπλα κι ακολούθησε σύρραξη με πάνω από 40.000 νεκρούς.

«Αυτό που κάνουμε συνεπάγεται μείζονα αλλαγή παραδείγματος», επιχειρηματολόγησε ο πρώην ηγέτης των ανταρτών.

«Η τουρκοκουρδική σχέση είναι σαν σχέση μεταξύ αδελφών που έχει διαρραγεί. οι αδελφοί και οι αδελφές συγκρούονται, αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν ο ένας χωρίς τους άλλους», συνέχισε, καλώντας να υπάρξει «νέα συμφωνία βασισμένη στην έννοια της αδελφοσύνης».

«Πρέπει να εξαλείψουμε, τη μια μετά την άλλη, όλες τις παγίδες και τα ναρκοπέδια που εμποδίζουν τη σχέση», «πρέπει να αποκαταστήσουμε τους δρόμους και τις γέφυρες που υπέστησαν ζημιές», επέμεινε.

Αυτή τη φορά μόνο η Πέρβιν Μπούλνταν, βουλεύτρια του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (DEM, αριστερά, θεωρείται πως εν μέρει εκπροσωπεί την κουρδική μειονότητα) επισκέφθηκε τον κ. Οτσαλάν, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο Εζγκιούρ Ερόλ, μετά τον θάνατο του Σερέ Σουρεγιά Εντέρ, βετεράνου των προσπαθειών αποκατάστασης της ειρήνης.

Ο Σερέ Σουρεγιά Εντέρ, ο πρώην αντιπρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, πέθανε την 3η Μαΐου, περίπου δύο εβδομάδες αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή και μερικές ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ιστορικής απόφασης του PKK. Για χρόνια έκανε προσπάθειες για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης με το κίνημα της κουρδικής μειονότητας στην Τουρκία· έχαιρε σεβασμού από όλες τις τουρκικές πολιτικές παρατάξεις.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που βαφτίστηκε «Ίμραλι» και επισκέφθηκε επανειλημμένα τον Αμπντουλά Οτσαλάν.

Η Άγκυρα τονίζει πως θα παρακολουθήσει με προσοχή τη διαδικασία αφοπλισμού του PKK. Σε αντάλλαγμα, παρατηρητές αναμένουν ότι η κυβέρνηση του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα κάνει άνοιγμα στους Κούρδους, μειονότητα που αποτελεί περί το 20% του πληθυσμού.

Θεωρείται απίθανο να αποφυλακιστεί ο Αμπντουλά Οτσαλάν, καθώς η ζωή του θα μπορούσε να απειληθεί. Ωστόσο οι συνθήκες κράτησής του πιθανόν θα «χαλαρώσουν», σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.