Κάλεσμα προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχουν ενεργά στο εγχείρημα «αλλαγής σελίδας» στην Κουμουνδούρου απηύθυνε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Με μία επιστολή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται σε όλα τα μέλη, καλώντας τα να αλλάξουν ό,τι τους πλήγωσε, συμμετέχοντας στη νέα προσπάθεια για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο, ενόψει του συνεδρίου τον Ιούνιο.

Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η αλλαγή σελίδας για το κόμμα μας, αλλά και για τη χώρα, προϋποθέτει τη δική σας ενεργή συμμετοχή.

Ο προσυνεδριακός διάλογος για το 5ο Συνέδριο του κόμματός μας έχει ήδη αρχίσει. Οι Θέσεις και οι προτάσεις για το Καταστατικό έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Όμως ο διάλογος και οι προτάσεις για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν αφορούν μόνο τα μέλη του κόμματος, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Κάθε άνδρα και γυναίκα που παλεύει με τα προβλήματα μιας δύσκολης καθημερινότητας. Κάθε δημιουργικό πολίτη που θέλει να προοδεύσει και το σύστημα εξουσίας του το απαγορεύει. Κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη που διεκδικεί μία άλλη Ελλάδα. Μία Ελλάδα που μας αξίζει.

Για αυτό, ο προσυνεδριακός διάλογος απευθύνεται στην κοινωνία. Και πρέπει να τον κάνουμε ανοιχτά, με εξωστρέφεια και να πάρουμε δύναμη από τη δύναμη του λαού. Να αλλάξουμε το κόμμα μας, να αλλάξουμε ό,τι μας πλήγωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες διαλόγου σε κάθε γωνιά της χώρας, για όλα τα σημαντικά ζητήματα. Η συμβολή σας είναι θεμελιώδης και αναγκαία. Το κόμμα μας έχει ανάγκη τις προτάσεις σας και τη συμμετοχή σας. Για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην πολιτική και να δώσουμε τη μάχη της πολιτικής αλλαγής.

Έτσι θα αλλάξουμε ό,τι μας πλήγωσε και θα πατήσουμε στα πόδια μας για την επόμενη μέρα για το κόμμα μας. Μια επόμενη μέρα, που θα μας βρει πιο ισχυρούς/ές, πιο δυνατούς/ες, με ακόμα βαθύτερες ρίζες στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλάζει για να στηρίξει την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας.

Σας καλώ να συμμετέχετε σε αυτή τη νέα προσπάθεια για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την αναγέννηση της χώρας.

Συντροφικά,

Σωκράτης Φάμελλος»

