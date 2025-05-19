Τραμπ - Πούτιν: Τι συζήτησαν επί 2 ώρες – Ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στις θέσεις του

Σε χαλασμένο τηλέφωνο παραπέμπουν οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνομιλία τους που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες. Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνομιλία έληξε με αποτυχία του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο Ρώσος ομόλογός του εμμένει στις θέσεις του παρά ορισμένα ευχολόγια που διατύπωσε, και στην πράξη εκεχειρία, πόσω μάλλον ειρήνη, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Διαβάστε πως εκτυλίχθηκαν λεπτό προς λεπτό οι συνομιλίες

«Δυνατή μία εκεχειρία μόλις επιτευχθούν σχετικές συμφωνίες»

Μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη μαραθώνια επικοινωνία τους που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Μια εκεχειρία με την Ουκρανία είναι δυνατή μόλις επιτευχθούν σχετικές συμφωνίες, ξεκαθάρισε ο Πούτιν σύμφωνα με το ΤΑSS. Για «ειλικρινή και ουσιαστική επικοινωνία» μίλησε πάντως ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Ρωσία υποστηρίζει την παύση των εχθροπραξιών, αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι πιο αποτελεσματικές οδοί προς την ειρήνη» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αρνήθηκε την εκεχειρία, για άλλη μια φορά, επικαλούμενος τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Τραμπ εξέφρασε τη θέση του για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Πούτιν.

Никакого результата у разговора Путина с Трампом нет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману. pic.twitter.com/DIahOG0ihq — IanMatveev (@ian_matveev) May 19, 2025

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν.

«Οι επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης έχουν ξαναρχίσει, γεγονός που δίνει λόγους να πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν έκανε λόγο για εποικοδομητική συζήτηση.

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κίεβο σε ένα μνημόνιο για μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσουν σε «συμβιβασμούς που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές» πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

«Ρωσία και Ουκρανία ξεκινούν αμέσως διαπραγματεύσεις»

«Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» υποστήριξε από πλευράς του με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Η ανακοίνωση Τραμπ

«Μόλις ολοκλήρωσα τη δίωρη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και, το πιο σημαντικό, για το ΤΕΛΟΣ του Πολέμου» σημείωσε.

«Οι όροι για αυτό θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών, όπως και μόνο μπορεί να γίνει, επειδή γνωρίζουν λεπτομέρειες μιας διαπραγμάτευσης που κανείς άλλος δεν θα γνώριζε. Ο τόνος και το πνεύμα της συζήτησης ήταν εξαιρετικά. Αν δεν ήταν, θα το έλεγα τώρα, παρά αργότερα. Η Ρωσία θέλει να κάνει ΕΜΠΟΡΙΟ μεγάλης κλίμακας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τελειώσει αυτό το καταστροφικό «λουτρό αίματος», και συμφωνώ. Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τη Ρωσία να δημιουργήσει τεράστιες ποσότητες θέσεων εργασίας και πλούτου. Το δυναμικό της είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ. Ομοίως, η Ουκρανία μπορεί να είναι ένας μεγάλος ωφελούμενος στο εμπόριο, στη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας της. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ξεκινήσουν αμέσως. Ενημέρωσα σχετικά τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μου, αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν».

Το Βατικανό, όπως εκπροσωπείται από τον Πάπα, δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν πολύ να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις. Ας ξεκινήσει η διαδικασία!» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν έγινε λόγος για χρονοδιάγραμμα κατάπαυσης του πυρός»

Ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν μεταξύ τους για 2 ώρες και 5 λεπτά, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Δεν έγινε λόγος για χρονοδιάγραμμα κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία στη συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ξεκαθάρισε.

Σημείωσε πάντως ότι το ουκρανικό θέμα «συζητήθηκε από τον Πούτιν και τον Τραμπ με μεγάλη λεπτομέρεια, με ενδιαφέρουσες αποχρώσεις».

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν μια ακόμη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ουσακόφ.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησής τους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βλέπει τη Ρωσία ως έναν από τους βασικούς εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μια διευθέτηση στην Ουκρανία, ανέφερε ο Ουσακόφ.

Ο Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι μπορεί να τον καλέσει οποιαδήποτε στιγμή, σημείωσε ο Ουσακόφ.

Τα κύρια σημεία από τις δηλώσεις του Ουσάκοφ μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ:

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συνομίλησαν μεταξύ τους για 2 ώρες και 5 λεπτά.

Η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ήταν η τρίτη από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Το ουκρανικό θέμα συζητήθηκε από τον Πούτιν και τον Τραμπ με μεγάλη λεπτομέρεια, με ενδιαφέρουσες αποχρώσεις.

Δεν έγινε λόγος για χρονοδιάγραμμα κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία στη συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ απευθύνθηκαν ο ένας στον άλλον ονομαστικά, ήταν μια ειλικρινής και εμπιστευτική συζήτηση με πολλές παρεκκλίσεις.

Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν μια ακόμη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ - 9 για 9 άτομα

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και τάχθηκαν υπέρ της ομαλοποίησής τους.

Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν σε βάθος θέματα οικισμού στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν σημείωσε τον θετικό ρόλο του Τραμπ και της κυβέρνησής του στην επιστροφή του Κιέβου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βλέπει τη Ρωσία ως έναν από τους βασικούς εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μια διευθέτηση στην Ουκρανία.

Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησής τους.

Ο Ουσακόφ σημείωσε την ιδιαίτερη διάρκεια της συνομιλίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών: τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ δεν ήθελαν να τερματίσουν τη συνομιλία και να κλείσουν το τηλέφωνο.

«Αποτυχία Τραμπ»

Είναι δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής συνομιλίας Πούτιν-Τραμπ ως κάτι άλλο εκτός από αποτυχία εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει από πλευράς του ο ανταποκριτής του Sky News Τζέιμς Μάθιους.

«Πώς μπορεί αυτό να παρουσιαστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ως κάτι άλλο εκτός από έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει αποτύχει; Ποιος έχει αποτύχει στις διαπραγματεύσεις, τη διπλωματία και τη διαχείριση αυτής της σύγκρουσης;» διερωτάται.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αν δεν έχει εμπαίξει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον έχει ταπεινώσει μέχρι στιγμής, τότε η ''ανάγνωση'' που μάς δίνουν οι Ρώσοι ενισχύει την ιδέα ότι έχει τον έλεγχο των γεγονότων σε μεγάλο βαθμό».

Η κυβέρνηση Τραμπ έστελνε ένα μήνυμα «Πρώτα η Αμερική» πριν από την τηλεφωνική συνομιλία, με τον Τζέι Ντι Βανς να λέει ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να αποχωρήσουν.

Ο Πούτιν θα το είχε ακούσει αυτό και θα πίστευε ότι αν επέμενε στη στάση του, οι Αμερικανοί θα αποχωρούσαν, αφήνοντας την Ουκρανία εκτεθειμένη σε περαιτέρω προελάσεις στο πεδίο της μάχης.

«Η Ουκρανία [και] οι σύμμαχοι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούσαν ότι είχαν ξεπουληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν προετοιμασμένοι να περιμένουν να εφαρμόσει τη λύση που έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό, επειδή χρειάζονται τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Τώρα κοιτάζουν κατάματα αυτή την κρίσιμη απόφαση που δεν τους οδήγησε παραπέρα και θέτει την Ουκρανία σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η Ρωσία φαίνεται απλώς να κάθεται άπραγη και να καθυστερεί αυτή τη διαδικασία, χωρίς να κάνει κανένα βήμα προς τα εμπρός ως πρόοδο, αλλά απλώς να παρακάμπτει, τονίζει ο Αμερικανός ανταποκριτής.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πραγματικότητα δεν έχει επιδείξει κανένα μαστίγιο, και έμεινε ένα καρότο για τη Μόσχα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.