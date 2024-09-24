ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές με ασπρόμαυρο φόντο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με υποψηφιότητες σε «απρόμαυρο φόντο» η Κουμουνδούρου έχει μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και το θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει ανοίξει ακόμα εξ΄ ολοκλήρου τα χαρτιά του, ωστόσο είναι φανερό πως επιλέγει μια διαφορετική τακτική.

Έχει αποφασίσει να μην μπλέκει σε «καυγάδες», και να μην απαντάει σε όσους τον «φωτογραφίζουν» με το κριτήριο του πόθεν έσχες το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τις 30 υπογραφές για την υποψηφιότητα. Στις 12 Σεπτεμβρίου μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είχε δηλώσει μέσω social media «είμαι εδώ» και το ίδιο έκανε και χθες.

Με μια φωτογραφία του έκανε λόγο για τον «δικό μας ΣΥΡΙΖΑ» κάνοντας ξεκάθαρο ουσιαστικά πως όποιος συνταχθεί μαζί του θα πρέπει να γνωρίζει πως θα αλλάξουν όλα.

Χτίζει συνεχώς συμμαχίες οι οποίες μιλούν για λογαριασμό του.

Η νομαρχιακή επιτροπή Α΄ Θεσσαλονίκης με απόφασή της κάνει λόγο για «αντικαταστατική εκπαραθύρωση του εκλεγμένου από τη βάση πρόεδρου» και στο περιβάλλον του Στέφανου Κασσελάκη δίνουν μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για την περιφέρεια που πολιτεύεται η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η σύγκρουση Κασσελάκη – Πολάκη αναμένεται να είναι σφοδρή.

Αυτό φάνηκε από τον σκωπτικό τρόπο με τον οποίο απάντησε ο Χανιώτης βουλευτής στην προαναγγελία της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του πρώην πρόεδρου.

Αναρτώντας επίσης μια ασπρόμαυρη φωτογραφία προφίλ δήλωσε και ο ίδιος παρών τονίζοντας πως περιμένει επίσημα να δει ποιος θα κατέβει μαζί του στη μάχη της διαδοχής.

Η κόντρα των δυο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε μεγάλο βαθμό θα καταγραφεί ένα «αλληλοφάγωμα» αφού απευθύνονται σε έναν σκληρό πυρήνα «αντιμητσοτακικών» ψηφοφόρων.

Αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να κλειδώσουν οι τρεις βασικοί πόλοι που θα διεκδικήσουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός από τον Στέφανο Κασσελάκη (πιθανότατα μέσω κάποιου βίντεο στα social media) θεωρείται πολύ πιθανό να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Θα είναι μια υποψηφιότητα που θα αποφασιστεί κατά πλειοψηφία, καθώς ομοφωνία στους «87» δεν υπάρχει.

Για όσους έχουν αμφιβολίες θυμίζοντας την ουδέτερη έως και υποστηρικτική στάση του προς τον Στέφανο Κασσελάκη, το αντεπιχείρημα είναι πως μπορεί να συμπαρασύρει και δυνάμεις από το άλλο στρατόπεδο, αλλά και βουλευτές που αυτή τη στιγμή τηρούν ουδέτερη στάση.

Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η συζήτηση για την υποχρέωση κατάθεσης του πόθεν έσχες έχει φουντώσει. Το συνέδριο θα κρίνει αν όσοι έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία μπορούν να το αποφύγουν.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ενστάσεις.

Γίνεται σαφές πως ο έλεγχος του συνεδρίου θα είναι καθοριστικός και η ανάδειξη των αντιπροσώπων η πρώτη σημαντική μάχη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα επιχειρήσει να συσπειρώσει τη βάση του, ο Παύλος Πολάκης να συγκροτήσει τις δικές του δυνάμεις και να διεισδύσει στους ψηφοφόρους του πρώην πρόεδρου και οι «87» να επαναφέρουν στις Οργανώσεις Μελών τους παλαιούς ψηφοφόρους του κόμματος που έφυγαν από τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αφήνει αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη και εξηγεί γιατί η κατάθεση του πόθεν έσχες είναι απαραίτητη: «μετά την τραυματική εικόνα των αναφορών και των υπονοούμενων για μαύρα ταμεία, και διαρροών στοχοποίησης συντρόφων, είναι επιτακτική η ανάγκη για να αποδείξουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι ούτε το κόμμα μας, ούτε τα στελέχη μας έχουν να κρύψουν οτιδήποτε».

